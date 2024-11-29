Как сделать праздничный образ стильным: Кайя Гербер показала смелое сочетание

Уже совсем скоро нас ждет сезон рождественских вечеринок, который мы уже ищем красивый наряд по последнему писку моды. Впрочем, и зима с ее холодом уже здесь, и нужно искать способы утеплиться в легких платьях.

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Как совместить одно с другим и при этом выглядеть празднично, продемонстрировала недавно модель Кайя Гербер. Дочь Синди Кроуфорд появилась на вечеринке для голливудской молодежи Next Gen 2024 в легком золотистом платье, которое сочетала с белыми хлопчатобумажными подколенками. Как пишет издание Elle, ее образ тут же окрестили школьным шиком.

Наряд звезды был одновременно скромным и игривым. Платье с накидкой не открывали ничего, кроме стройных ног Гербер. А ажурные подколенки, которые намекают на элемент школьной формы, она соединила с лакированными розовыми туфлями, украшенными игривыми бантиками на носках.

Несмотря на то, что образ Кайи был взят из весенней коллекции Avant Les Débuts 2025, созданной для Valentino дизайнером Алессандро Микеле, в нем ощущался заметный ретро-вайб. Модель поддержала этот стиль уложив свои длинные волосы большими спиральными локонами. Такие прически были особенно модными в 1970-е гг.

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