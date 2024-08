Как сделать свой телефон Samsung быстрее: советы от опытных владельцев

Samsung – одна из самых популярных марок смартфонов в мире. Эта южнокорейская компания зарекомендовала себя как высококачественный и надежный производитель электроники. Однако владельцы смартфонов Samsung могут и не подозревать, что в настройках есть параметры, которые могут сделать гаджет более быстрым.

Видео дня

Эксперты рассказали, какая простая настройка улучшит производительность смартфона. В цепочке Reddit пользователей Samsung спросили, какие настройки они "всегда включают/выключают" при покупке нового телефона. Одним из самых популярных изменений было отключение анимации.

Пошаговая инструкция

Это простое изменение, но сначала нужно активировать настройки разработчика. Скрытое меню следует разблокировать с помощью специальной последовательности нажатий. Меню параметров разработчика позволяет настроить систему для улучшения производительности функционала.

На большинстве устройств Android меню параметров разработчика скрыто по умолчанию. Чтобы включить его, перейдите в Настройки – Об устройстве – Информация о программном обеспечении (Settings – About Device (or About Phone) – Software Information).

Затем коснитесь номера сборки семь раз подряд. Чтобы включить настройки разработчика, будет предложено ввести PIN-код, пароль или ключ разблокировки. Это должно произойти только один раз для постоянной разблокировки.

Просто убедитесь, что переключатель "Параметры разработчика" переведен в положение "Включено".

Теперь вы можете изменить скорость анимации телефона. По умолчанию анимация установлена на 1x, попробуйте изменить их на 0,5x. Также можно полностью отключить анимацию.

На самом деле, вы не ускоряете работу телефона на уровне процессора. Но это сделает телефон быстрее. Это потому, что анимации для навигации по телефону заканчиваются быстрее (или даже не начинается, если она отключена).

Вот некоторые другие популярные настройки, которые советовали пользователи:

Можно отключить адаптивную яркость, что означает, что телефон не будет автоматически выбирать, насколько ярким или темным будет становится экран.

Также советовали выключить звуки клавиатуры.

Чтобы получить максимальную отдачу от батареи смартфона, ее нужно заряжать соответствующим образом. Большинство смартфонов имеют литиево-ионную батарею, которая живет дольше, если ее регулярно заряжать. В отличие от никелевых батарей, используемых в старых телефонах, литий-ионные батареи лучше работают, если держать заряд выше 50 процентов. Повторная полная разрядка батареи может сократить срок службы и уменьшить общую емкость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новинки обещает Android 15 и как система будет использоваться ИИ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.