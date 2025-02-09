Как сохранить авокадо свежим после разрезания: лучший способ

Авокадо известно тем, что быстро начинает темнеть, когда вы разрезаете его пополам, но один кухонный ингредиент может продлить срок его хранения.

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Речь идет о лимонном соке. В сети рассказывают о двух способах использования этого средства для сохранения авокадо свежим. Первый состоит в том, чтобы оросить разрезанную частицу авокадо соком, а затем положить ее в коробку и спрятать в холодильник. Другой – после контакта с соком завернуть овощ в пищевую пленку, пишет OBOZ.UA.

Как выяснилось, второй способ гораздо более действенный. Пользователи, использовавшие этот метод, рассказали, что даже через два дня после процедуры авокадо оставалось зеленым и свежим.

Безусловно, этот лайфхак следует попробовать, если вы ищете способ сохранить авокадо немного длиннее. При этом нужно помнить, что не все методы, которые предлагают в интернете, безопасны.

Например, один из методов хранения авокадо, который может принести больше вреда, чем пользы — погружение его в воду.

По словам экспертов, вода способствует росту бактерий, которые могут привести к пищевым заболеваниям, таким как сальмонелла.

Итак, если вы хотите продлить срок годности авокадо, не заболев, выберите лимонный сок и пищевую пленку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему в рацион стоит добавить тост по авокадо.

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