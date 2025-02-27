Как сохранить картофель свежим в течение длительного времени: полезный лайфхак

Картофель является основным продуктом на нашей кухне, поэтому может быть неприятно, когда вы видите, что он начинает прорастать.

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К счастью, эксперты поделились простым трюком, как продлить свежесть овоща в несколько раз. Они рассказали, как использование яблок может сохранить картофель свежим в течение месяцев, пишет OBOZ.UA.

Это удобное средство отлично работает благодаря газу этилена, который естественным образом выделяют яблоки. Он помогает регулировать процесс созревания, что может замедлить рост картофеля.

Для получения наилучших результатов объединяйте этот метод с правильным хранением, сохраняя картофель в прохладной, темной и сухой среде.

Есть много способов хранения картофеля, в частности в амбаре, при комнатной температуре или даже в холодильнике. Но эксперты советуют именно последний способ.

По словам профессионалов, хранение картофеля при низкой температуре может помочь ему оставаться свежим дольше, фактически втрое.

Пророщенный или зеленый картофель есть нельзя. Чтобы сохранить картофель в идеальном состоянии, храните его должным образом и часто проверяйте на наличие признаков порчи.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие сорта картофеля дадут отличный урожай.

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