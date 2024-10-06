Как у Бейонс и Джиджи Хадид: назван один из самых актуальных цветов волос осенью

Главное в погоне за модой – не потерять свою индивидуальность. Однако, имея схожий типаж внешности с определенной знаменитостью, можно не бояться экспериментировать и примерить на себя разные стили и образы. Известные селебрити демонстрируют самую актуальную прическу сезона – платиновый боб.

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Нежное, игривое и очень стильное светлое каре, напоминающее ретро-моду Голливуда 1930-х – главный тренд осени-2024. Издание Vogue показало, как Бейонс, Кендалл Джаннер, Кейт Бланшет и Джиджи Хадид экспериментируют со стилем.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид рискнула сделать голливудский боб еще весной, так что ее точно можно назвать законодательницей тренда. Осенняя прическа несколько напоминает стиль 90-х.

Бейонс

На Парижской неделе моды топовая певица Бейонс продемонстрировала новую смелую прическу – объемный, пышно уложенный боб. Стрижку для знаменитости создал ее давний друг Нил Фарина, которого Бейонс приглашала поучаствовать в разработке средств для волос ее собственного бренда Cécred.

Кендалл Дженнер

Выходить из радикальных темных волос в блонд всегда сложно. Безусловно, новый цвет очень идет Кендалл Дженнер, но все же заметно, что волосы еще нуждаются в уходе. Однако главное – быть в тренде. И тут Дженнер не прогадала – блонд подчеркивает ее красоту.

Жизель Бюндхен

Бразильская актриса и супермодель Жизель Бюндхен не рискнула окончательно перейти на голливудский платиновый боб. Бюндхен вместе со Стефано Пилати стала лицом кампании Zara x Stefano Pilati. Образ для коллекции, которая появится в продаже уже в начале октября, снял Стивен Майзел. Бюндхен примерила парик, но теперь никто не сомневается: если супермодель решится на кардинальные изменения – ей точно будет очень к лицу светлое каре.

Кейт Бланшет

Кейт Бланшет и вовсе можно смело назвать посольством платинового боба. Стилист Ренато Кампора постоянно заботится о том, чтобы прическа держала форму, а волосы были ухоженными и сияющими.

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