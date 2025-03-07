Как уберечься от угона авто, если надо оставить его надолго: избавьтесь от одной детали

Удаление одной детали из-под капота автомобиля сделает его неподвижным, а значит, убережет его от угона.

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Ведущий британский автомеханик Скотти Килмер на своем YouTube дал один совет, который поможет водителям избежать воров в 2025 году. Он предлагает удалить электронное реле впрыска топлива – это переключатель, контролирующий питание топливного насоса.

Это гарантирует, что воры не смогут получить доступ к транспортному средству и уехать. Этот совет может быть очень полезен, например, для тех, кто собирается в отпуск, и бросает свой автомобиль надолго без присмотра.

Удаление инструмента для впрыска топлива фактически отключит топливный насос, то есть транспортное средство не заведется.

Реле впрыска топлива расположено в блоке предохранителей под капотом в передней части автомобиля.

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