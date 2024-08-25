Как узнать, что ваш телефон прослушивают: простая инструкция

Современный мир полон технологических достижений, значительно облегчающих нашу жизнь. Благодаря им мы можем оставаться на связи, получать информацию и развлекаться где угодно и в любое время.

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Но вместе с этими преимуществами растет и количество угроз, связанных с кибербезопасностью. О том, как защититься от одной из них, а именно от прослушивания, рассказал Speka Media.

Еще несколько десятилетий назад прослушивание телефонных разговоров казалось чем-то, что существует только в шпионских романах или фильмах о секретных агентах. Однако с развитием технологий такая возможность стала реальностью для многих людей. И хотя большинство из нас считают, что наши повседневные разговоры не имеют никакого интереса для посторонних, любая личная информация может быть очень ценной для злоумышленников.

Причины и способы прослушивания телефона

Причины и способы прослушивания можно условно разделить на две части: злонамерения и работа правоохранителей.

Защита конфиденциальности разговоров гарантируется Конституцией Украины, но для предотвращения или расследования преступления полицией иногда может применяться профессиональное оборудование для прослушивания.

Другой случай – это когда конфиденциальность нарушают злоумышленники, с целью кражи данных и последующего мошенничества или шантажа. В этом случае воры или переадресовывают на посторонний номер все телефонные вызовы, или устанавливают контроль над камерами и микрофонами через вредоносное программное обеспечение, которое вы могли бессознательно установить, устанавливая странные приложения, нажимая на неизвестные ссылки и т.д.

Коды для проверки прослушивания телефона

Выявить прослушку в современном мире непросто, ведь злоумышленники всегда совершенствуют свои методы мошенничества. Однако если на номер телефона установлена переадресация вызовов и сообщений, вы можете проверить это с помощью USSD-команд. Для этого вместо номера телефона введите код и нажмите кнопку вызова:

*#21# – проверяет не происходит ли перенаправление данных с вашего телефона;

*#62# – позволяет выяснить, на какой номер установлен перенаправление звонков и SMS-сообщений. Для iPhone – *#67# ;

##002# – позволяет отключить перенаправление всех данных;

*#33# – позволяет активировать или деактивировать функцию блокировки SMS и MMS, а также показывает данные обо всех контактах в черном списке.

Признаки того, что ваш телефон может прослушивать

Неожиданные шумы во время разговоров

Если во время телефонного разговора вы слышите странные шумы, щелчки или эхо, это может быть признаком того, что ваши звонки перехватываются.

Батарея телефона быстро разряжается

Если телефон начал быстро разряжаться, хотя вы его не используете больше обычного, это может быть тревожным сигналом. Некоторые шпионские программы работают в фоновом режиме, постоянно передавая данные, что приводит к быстрому снижению заряда батареи.

Необычная активность

Если вы заметили, что некоторые приложения на вашем телефоне открываются сами по себе или вы получаете странные сообщения или звонки с неизвестных номеров, это может означать, что вашим телефоном дистанционно управляет третья сторона.

Однако следует заметить, что эти признаки могут быть следствием износа устройства или неправильной установки или настройки программ.

Как защититься от прослушивания

Используйте антивирусные программы;

Загружайте приложения только из проверенных и надежных источников;

Никогда не переходите по сомнительным или незнакомым ссылкам;

Избегайте подключения к интернету в общественных местах;

Не давайте лишних разрешений приложениям;

Используйте приложения для блокировки вызовов;

Общайтесь через зашифрованные коммуникационные программы (мессенджеры);

Установите приложения, отслеживающие работу камеры и микрофона;

Используйте приложения для криптирования данных, чтобы обеспечить свою анонимность;

Используйте приложения для проверки установленных приложений.

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