Как в Telegram: у WhatsApp появится новая полезная функция

Чем дальше, тем больше мы используем в повседневной жизни разные мессенджеры. И иногда их использование превращается в настоящий хаос. Разработчики WhatsApp решили его некоторым образом обуздать.

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Об этом сообщает официальный блог мессенджера. Одну полезную функцию они, очевидно, подсмотрели у Telegram. В скором времени у WhatsApp появится возможность отсортировать чаты по разным спискам. В Telegram такие списки называются папками.

Это нововведение уже имплементировано в текущую версию мессенджера Meta и вскоре станет доступным для всех пользователей. Чтобы отсортировать чаты, пользователи смогут создавать и называть собственные категории в уже запущенном режиме фильтрации бесед.

Чтобы создать списки, нужно коснуться значка "+" в строке фильтров вверху вкладки "Беседы". Если вы хотите изменить список, нажмите его название и удерживайте несколько секунд.

"Подобно вкладке "Избранное", вы можете добавлять группы и личные беседы в список, и любой созданный вами список будет отображаться в строке фильтров", – пояснили разработчики.

Ожидается, что внедрение функции для всех пользователей WhatsApp займет несколько недель. Обновление будет доступно по всему миру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Meta планирует ввести поиск на основе искусственного интеллекта во всех своих продуктах, в том числе и в WhatsApp.

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