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Как варить рис, чтобы он не слипался и был рассыпчатым: делимся точной технологией

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Как правильно готовить рис

Рис – очень ценная и полезная крупа, которая может быть основой для приготовления каш, ризотто, плова, а также пудингов, молочных каш, голубцов. Еще рис используют для приготовления суш, пудингов, запеканок.

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Домашний плов

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно варить рис, чтобы он не слипался. 

Как правильно варить рис

Общие рекомендации для разных видов риса:

Долгозернистый рис (басмати, жасминовый)

Промыть в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Соотношение воды: 1 часть риса к 1,5 части воды.

Время варки: 10-12 минут на слабом огне под крышкой.

Домашний плов из риса жасмин

После приготовления: оставьте под крышкой еще 10 минут, затем перемешать вилкой.

Среднезернистый рис (для плова, ризотто)

Промыть, пока вода не станет прозрачной. Соотношение воды: 1:2.

Вкусный плов из риса

Время варки: 12-15 минут на слабом огне.

Оставить под крышкой еще 10 минут до подачи.

Как сварить вкусный рис

Круглозернистый рис (для каши, суш)

Промыть несколько раз. Соотношение воды: 1:2.

Время варки: 15-18 минут на слабом огне.

Оставить под крышкой на 10 минут.

Как варить рис для суши

Дополнительные советы:

Не перемешивайте рис во время варки – это способствует сохранению структуры зерен. Используйте кастрюлю с толстым дном, чтобы тепло распределялось равномерно. Если варите рис в мультиварке, используйте режим "Рис" или "Каша" – время определяется автоматически.

Рис варенный в мультиварке

Если хотите, чтобы рис получился рассыпчатым, попробуйте обжарить его на сухой сковороде перед варкой или добавить несколько капель масла в воду.

Рассыпчатый плов

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