Как Вена, но без толпы туристов: куда уехать в отпуск в Австрии

Когда речь идет об отдыхе в Австрии, многие сразу думают о Вене. Этот город есть настоящая жемчужина Европы, но вместе с этой славой появляются и толпы туристов.

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Если же хочется насладиться австрийской культурой, но избежать безумного ритма и многочисленных посетителей, есть отличная альтернатива столице. О ней рассказал Express.

Австрия, с ее исключительным культурным наследием, несомненно, является одним из самых привлекательных туристических направлений Европы. Вена, как ее столица, славится величественными дворцами, оперными театрами и кафе, привлекающими миллионы туристов каждый год. Однако, если вы хотите почувствовать австрийскую атмосферу, но без суеты большого туристического города, есть идеальный вариант – Грац.

Это австрийский город второй по величине город Австрии. Он расположен всего в двух часах езды от Вены и предлагает все то же самое, но с меньшими толпами и более спокойной атмосферой. В 2023 году столицу Австрии посетило 17,3 миллиона человек, тогда как Грац привлек всего 1,3 миллиона посетителей.

Одно из самых красивых мест Граца – Старый город, ставший частью мирового наследия ЮНЕСКО. Это место, сочетающее в себе богатство истории и современный стиль. Прогуливаясь по узким улицам, вы сможете насладиться волшебными фасадами старинных зданий и уютными кафе.

Для любителей музеев Universal museum Joanneum является обязательным местом для посещения. Это второй по величине музей в Австрии, предлагающий широкое разнообразие экспозиций. Он объединяет Neue Galerie Graz и музей естественной истории, обеспечивая посетителям возможность ознакомиться с богатым культурным и природным наследием Австрии.

Церковь Stadtpfarrkirche – еще одно место, которое следует посетить в Граце. Она поражает своим архитектурным разнообразием, с элементами готики, барокко и модерна.

Также рекомендуется посетить ботанический сад. Он расположен в черте города и предлагает прекрасные виды и возможность насладиться природой.

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