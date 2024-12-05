Как включить специальный красный режим для iPhone: для чего нужен

Пользователи iPhone недавно обнаружили скрытую функцию "красного режима", которая помогает улучшить сон и снизить нагрузку на глаза. Эта возможность появилась в версии iOS 17 в рамках активируемой функции StandBy, когда iPhone находится на зарядке в горизонтальном положении.

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Впервые эта особенность вызывала у пользователей беспокойство, поскольку красный экран воспринимался как признак повреждения или излома. Однако на самом деле красный свет способствует лучшему сну, поскольку не нарушает циркадные ритмы.

Функцию можно активировать через меню "Настройки" в разделе "Специальные возможности", где можно включить цветные фильтры или выбрать режим StandBy с ночным режимом. Красный свет автоматически включается в условиях низкой освещенности, чтобы минимизировать ночь. Эта функция превращает телефон в ночные часы или дисплей с виджетами, предоставляя пользователям дополнительные удобства.

Пользователи могут выбрать автоматическую настройку, подстраивающую освещение под уровень внешней освещенности, или установить фиксированный режим, который активируется через 20 секунд. Такая гибкость позволяет настроить устройство в соответствии с индивидуальными потребностями.

Отключить красный оттенок в режиме ожидания iPhone

Выделите программу "Настройки" на iPhone и выберите "Режим ожидания", затем выключите переключатель возле "Ночного режима".

Исследования показали, что красный свет не влияет на выработку мелатонина, гормона, регулирующего сон. В то время как синий свет угнетает его секрецию, красный свет помогает поддерживать естественные ритмы организма. По словам Марианы Фигейро из Исследовательского центра света и здоровья в Нью-Йорке, замена яркого света красным перед сном может существенно улучшить качество отдыха, пишет dailymail.co.uk.

Помимо практической пользы для сна, пользователи отмечают эстетическую привлекательность красного режима. Один из поклонников Android даже отметил, что Apple в очередной раз поразила его своим инновационным подходом. Это показывает, что простые решения могут быть одновременно стильными и полезными.

Исследования подтверждают, что влияние синего света действительно нарушает циркадные ритмы. А красный свет является безопасным вариантом, который помогает организму легче переходить в состояние отдыха. Эти научные открытия еще раз подчеркивают значимость правильного освещения перед сном.

Благодаря этой функции iPhone стал еще удобнее для тех, кто ценит качественный сон. Красный свет не только сохраняет здоровье глаз, но и способствует более спокойному отдыху. Это еще один пример того, как технологии могут гармонично сочетаться с заботой о здоровье пользователей.

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