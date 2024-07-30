Как выглядит Audi A6: компания засветила новинку перед презентацией

Немецкий автоконцерн Audi готовится представить обновленную модель А6 e-tron, которая будет оснащена электрическим двигателем. И в преддверии официальной презентации, назначенной на 31 июля, автопроизводитель решил показать реальные фото седана и универсала.

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Снимки были опубликованы в социальных сетях Audi. Однако многие детали на кадрах все еще не разглядишь. Фотографии были сделаны в сумерках таким образом, чтобы на фоне едва освещенного неба виднелись лишь абрисы новых А6 2025 модельного года.

Что точно можно сказать, это то, что дизайнеры постарались сохранить элегантность форм, присущую моделям Audi. Также на фото удается увидеть матричные фары и тоненькие светодиодные фонари.

Хотя официальную информацию о новинке производитель держит в секрете, фотошпионы уже смогли сделать несколько кадров тестовых моделей. Из их снимков можно предположить, что новые электромобили будут иметь отдельные блоки фар и полностью закрытые радиаторные решетки. Вместо боковых зеркал в А6 будут работать камеры, а ручки двери будут утопленными.

Также появилась информация, что A6 e-tron 2025 модельного года построен на платформе PPE, как и Q6 e-tron. Это позволяет предположить, что электромобиль получит батарею емкостью около 100 кВтч. Также аналитики ожидают, что в продаже будет несколько вариантов силовой установки. Так они прогнозируют выход на рынок заднеприводной версии мощностью 302 л. с запасом хода до 641 км. Возможно появление и полноприводной модификации с двумя моторами общей мощностью 382 л. с. и дальностью пробега до 625 км.

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