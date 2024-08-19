Как выглядит самый мощный универсал в истории от BMW. Фото

Немецкий автоконцерн BMW наконец представил третье поколение универсала BMW M5 Touring. В нем компания продолжила свой курс на расширение линейки гибридов, и при этом уже успела заявить, что это самая мощная модель в линейке.

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Согласно пресс-релизу, под капотом нового M5 Touring можно найти гибридную установку на основе 4,4-литрового двигателя V8 мощностью 585 л.с., который дополнен 197-сильным электромотором. Суммарная мощность обновленной модели составляет 727 л. и 1000 Нм крутящего момента.

Опасения у фанатов марки вызывает большая масса автомобиля – она составляет 2508 кг. Тем не менее, в заявленных характеристиках утверждается, что обновленный BMW M5 Touring разгоняется от нуля до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины установлена на уровне 250 км/ч или до 305 км/ч, если заказать пакет-опцию.

Значительные изменения претерпела и внешность автомобиля. Он получил более агрессивный дизайн, намекающий на его почти спортивный характер. Спереди M5 Touring имеет обновленный бампер и несколько видоизменяемую фирменную решетку радиатора, формирующую характерные для бренда "ноздри". У модели были расширены колесные арки, в которые устанавливаются 20-дюймовые и 21-дюймовые колеса. Модель оснащена задним спойлером и выхлопной системой 2х2. Для лучших впечатлений от поездок новый M5 Touring оборудован панорамной крышей Sky Lounge.

BMW планирует представить новинку на автосалоне Monterey Car Week в Калифорнии уже в этом месяце. В продажу новые авто начнут поступать ближе к концу года. Начальная цена модели составит от 121 тысячи долларов. Собирать новинку будут на заводе BMW в Дингольфинге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших авто для долгих поездок.

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