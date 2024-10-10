Как вырастить дома эустомы: когда сеют семена на рассаду

Если розу считают королевой цветов, то эустома, безусловно, принцесса мира цветущих растений. В Европе она входит в десятку самых популярных цветков, и вы можете достаточно легко вырастить ее своими силами.

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OBOZ.UA узнал основные секреты садоводов, умеющих выращивать эустому. Рассказываем, когда высевать растение на рассаду и как за ним ухаживать, чтобы получить самое пышное цветение.

Высев на рассаду

С момента появления первых всходов и до первых цветов эустома должна пройти достаточно долгий путь – примерно 5-7 месяцев. Потому на рассаду ее высевают в первые дни нового года. Если успеть сделать все до конца января, она распустится уже в июне.

Если же вы хотите выращивать цветок как комнатное растение, то его следует сеять в июле-августе. В таком случае эустома будет радовать вас цветением в зимний сезон. Примечательно, что при домашнем выращивании цветок живет несколько лет, а в открытом грунте ведет себя как однолетник.

Как выбрать сорт

Эустому делят на три типа по размеру куста: высокорослые – до 90-120 см, средние – 50-80 с, низкорослые – 15-25 см. На клумбе или в саду можно выращивать любой из них. Дома будут хорошо чувствовать себя только миниатюрные сорта. Если же вы планируете срезать эустому на букеты, то вам следует сосредоточиться на выращивании высоких сортов.

Как правильно посеять эустому

Как правило, расфасованные семена цветка продаются обеззараженными и подготовленными для посадки, поэтому все, что вам останется, это правильно посеять их в землю – дополнительной подготовки не понадобится. Закладывайте семена в нейтральный по кислотности торфяной субстрат. Также хорошо цветок прорастает в почве для фиалок.

Возьмите пластиковые контейнеры высотой 5-10 см и наполните их землей, попутно уплотнив ее. От края контейнера должно оставаться 1-1,5 сантиметра пространства. Побрызгайте землю водой из пульверизатора – она должна быть немного влажной, а не мокрой. На увлажненную почву выложите семена на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Не углубляйте их. Для разных сортов эустомы используйте разные контейнеры.

Когда все семена будут посеяны, еще раз опрыскайте их мягкой водой комнатной температуры из пульверизатора и накройте контейнер прозрачной крышкой. Подойдет даже пищевая пленка. Получившийся парник поставьте в теплое место, где температура не опускается ниже 20 градусов. Обеспечьте посевам 10-12 часов света в день.

Крышку с парника нужно снимать утром и вечером. Проветривание должно занять 20-30 минут. Если вы все сделаете правильно, первые ростки должны появиться через 1-3 недели, в зависимости от сорта.

Уход за ростками

Когда эустома подрастет и на ней появится несколько настоящих листочков, начинайте увеличивать время проветривания на 30 минут в день. Растение должно постепенно привыкнуть к комнатной температуре. Поливайте молодой цветок из пульверизатора и следите, чтобы вода не была холодной.

Когда образуется третья пара настоящих листьев, приходит время рассадить растения в отдельные контейнеры. Горшки при этом должны быть объемом примерно в 200 мл. Время для этого наступает примерно через месяц после высева.

Перед рассадкой пролейте почву в контейнерах с эустомой. Аккуратно вынимайте каждое растение вместе с комом земли, чтобы не повредить корешки. В наполненном субстратом отдельном горшке сделайте углубление посередине, вставьте туда растение и присыпьте его землей, слегка уплотняя.

Аккуратно полейте рассаженные цветы и поставьте их под фитолампу – цветам требуется длительный световой день. Накройте каждый горшок прозрачным стаканом с отверстием сверху. Через два дня, когда цветок примется, этот парник можно будет снять. Поливают рассаженные эустомы раз в 2-3 дня. При этом нужно следить, чтобы вода не попала на листву.

Подкормка рассады эустом

Первую подкормку цветка проводят через 7-10 дней после пикирования. В это время ему нужна селитра. Чтобы приготовить удобрение, разведите 1 г вещества в литре воды. Этим раствором полейте рассаду из расчета 50 мл на растение. Внесение удобства производят вечером, после того как выключают фитолампы. Далее подкормку молодых цветков проводят раз в 10-14 дней. Для этого хорошо подойдет готовое удобрение для цветущих растений.

Для переноски эустом в открытый грунт нужно дождаться, когда прекратятся заморозки, а температура ночью превысит отметку в 10-12 градусов тепла. Саженцы при этом должны быть не менее 8-10 см высотой и иметь 5-6 пар листьев. Если рассада по размерам меньше, дождитесь, когда она подрастет до требуемых размеров.

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