Как вывести желтые пятна из белой постели без химии: самый простой лайфхак

Если на ваших белых простынях есть странные желтые следы, существует быстрый способ удалить эти пятна только за одну стирку – и для этого вам не нужны отбеливатели или другие химические средства.

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Как рассказывает OBOZ.UA , понадобится только один простой ингредиент, чтобы простыни снова стали белыми. Речь идет об обычном лимоне. Этот фрукт содержит лимонную кислоту, природный отбеливающий агент, который помогает сделать ваши простыни ярче без использования химикатов.

Лимонная кислота в лимонном соке может расщепить пятна от пота и особенно эффективна на желтых пятнах, вызванных потом или жирами для тела.

Лимонный сок является простым, дешевым и эффективным средством для стирки белья, поскольку он также кислотен, что также может помочь убить любые бактерии на простынях.

Как использовать лимонный сок для стирки постельного белья

Все, что вам нужно сделать, это положить постельное белье в стиральную машину, как обычно. Затем налить свежевыжатый лимонный сок непосредственно в ящик для стиральных средств вашей стиральной машины, а также добавить обычный стиральный порошок.

Выберите теплую настройку, но не включайте стиральную машину в очень горячий цикл, поскольку это может оставить пятна от пота.

Поставьте машину на стирку, а когда это будет сделано, если можете, высушите простыни на улице на солнце. Это еще один прекрасный способ сохранить ваши простыни якорными и белыми. Солнце обладает естественными отбеливающими свойствами и не оставляет пятен, как сушильная машина.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить постель до идеального состояния без отбеливателя.

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