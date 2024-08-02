Как заблокировать нежелательные номера в Telegram: инструкция

В современном мире коммуникаций мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому вопросы конфиденциальности и безопасности становятся все более актуальными.

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Telegram является одним из самых популярных приложений в Украине. Потому OBOZ.UA рассказывает, как оградить себя от нежелательных сообщений и контактов.

Спам-сообщения, навязчивые звонки и просто неприятные собеседники могут оказать значительное влияние на наше настроение и забрать кучу драгоценного времени.

В большинстве приложений, например, у WhatsApp и Viber есть возможность блокировать любые сообщения и звонки от незнакомых номеров. Однако в Telegram эта функция несколько видоизменена. Однако это не значит, что в этом мессенджере защитить себя невозможно. Просто придется изменить ряд настроек, чтобы свести нежелательные контакты к минимуму.

Настройка конфиденциальности Telegram

Для начала, чтобы ограничить доступ непосредственно к вашему номеру телефона, следует изменить настройки конфиденциальности. Это очень сильно ограничит возможности мошенников и посторонних абонентов, которых нет в вашей адресной книге.

Запустите телеграмму;

Зайдите в "Настройки" (в iOS это будет значок в правом нижнем углу, а для Android – в левом верхнем);

Нажмите "Конфиденциальность и безопасность";

Выберите номер телефона;

Теперь в пункте "Кто может видеть мой номер телефона?" выберите "Никто", а в пункте "Кто может найти меня по телефону?" выберите "Мои контакты".

Настройки Telegram для групп и каналов

Наверное, всем знакома ситуация, когда вас добавляют к множеству непонятных групп со спамом и рекламой. Чтобы уберечь себя от этого, выполните следующие шаги:

Зайдите в "Конфиденциальность и безопасность", выберите "Приглашения";

Выберите "Мои контакты" или "Добавить исключения", чтобы определить, кто может добавить вас в группы или каналы.

Неизвестные номера

К сожалению, в Telegram нет функции, позволяющей запретить отправлять сообщения незнакомым контактам полностью. Но можно ограничить тех, у которых нет подписки Premium.

Зайдите в настройку "Конфиденциальность и безопасность" и прокрутите в секцию "Сообщения";

Включите "Контакты и пользователи Premium".

Блокировка

В конце концов, вы можете вручную блокировать номера, из которых вам приходят нежелательные сообщения.

Откройте чат с нежелательным контактом;

Нажмите на значок профиля сверху;

Нажмите три точки и выберите пункт "Заблокировать".

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