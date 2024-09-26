Как заменить батарею в iPhone 16: процесс значительно упростили

Одним из ключевых новшеств, которые компания Apple представила вместе с линейкой смартфонов iPhone 16, стало упрощение ремонта этих гаджетов. Ранее американский производитель делал все, чтобы пользователи обращались только в авторизованные сервисы. Теперь эти времена, наконец, прошли.

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В частности, пользователям предоставили возможность относительно просто заменить батарею в своем iPhone 16 самостоятельно. Как узнал OBOZ.UA, она все еще крепится на гаджет с помощью клея, но благодаря изменению его состава аккумулятор можно достаточно просто снять и так же просто установить новый. Этот клей используется в моделях iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Чтобы ослабить структуру вещества, нужно воздействовать на него электрическим током. Тогда клей теряет свою липкость. Для работы с этим клеем Apple рекомендует использовать стандартную батарею на 9 В и два кабеля с зажимами типа "крокодил". Просто подсоедините красный зажим к контакту аккумулятора, а черный – к винту заземления, держащему динамик. Далее останется подождать примерно 90 секунд, пока ток подействует на клей, и можно снимать батарею, не прилагая к этому усилий. За такое обновление iPhone 16 поколения получили от iFixit оценку ремонтопригодности 7 из 10, что достаточно много.

Что касается других деталей, до после 14 серии iPhone продолжают складывать таким образом, чтобы как можно больше его компонентов были доступны без дополнительной разборки корпуса. Это облегчает замену таких деталей, как батарея или камера.

В более старых моделях, чтобы добраться до этих блоков, нужно было разбирать смартфон практически полностью. И за это iPhone много критиковали. Ведь починить его без особых навыков было довольно трудно.

Впрочем, даже сейчас Apple собирает свои смартфоны с использованием нестандартных винтов. А значит, для разборки iPhone нужны специальные инструменты. Это заметно снизило оценку ремонтопригодности гаджетов 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как iPhone 16 справился с тестами на прочность корпуса. Спойлер, несмотря на использование нового материала Ceramic Shield, проблем с ударостойкостью все еще хватает.

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