Как запустить 'режим Бога' на Windows 10 и 11: пошаговая инструкция

Режим Бога (God Mode) в Windows 11 или Windows 10 – один из самых простых способов получить быстрый доступ к самым мощным инструментам операционной системы. Эта малоизвестная функция содержит более 200 инструментов и настроек в одном месте как своего рода виртуальную шпаргалку.

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Впервые God Mode появился в Windows Vista. Microsoft переместил много параметров панели управления Windows в меню настроек, но эксперты говорят, что включение God Mode – довольно полезная функция.

Какие функции содержатся в God Mode

Инструменты, доступные в режиме, включают добавление и удаление программ или учетных записей пользователей, работу с разделами диска, создание точек восстановления системы или настройку параметров питания.

Как активировать God Mode в Windows 10 и 11

Щелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего стола Windows и переместите указатель мыши вниз в пункт "New" в контекстном меню. В открывшемся боковом меню выберите "Папка" (Choose Folder).

Выберите новую папку на рабочем столе и нажмите клавишу F2 на клавиатуре или щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите Переименовать. Дайте папке такое имя, скопировав и вставив следующий текст:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Нажмите Enter на клавиатуре или щелкните подальше от папки, чтобы подтвердить новое имя. Значок папки может измениться на значок панели управления, хотя иногда он возвращается к значку папки по умолчанию. Дважды щелкните это, чтобы войти в режим Бога.

Или щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите "Открыть". Это также позволит вам закрепить God Mode в меню "Быстрый доступ" в Проводнике файлов.

Как пользоваться God Mode

Когда откроется папка God Mode, вам будет предложен список из более чем 200 инструментов и настроек Windows, упорядоченных в категории и отсортированных по алфавиту в них.

Дважды щелкните запись, чтобы получить доступ к этому инструменту или настройке, или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Открыть".

Для более простого доступа к определенному инструменту или параметру Windows щелкните его запись правой кнопкой мыши и выберите "Создать ярлык".

Windows предупредит вас, что вы не можете создать ярлык в папке God Mode, поэтому выберите Да, чтобы разместить ярлык на рабочем столе.

Если вам трудно ориентироваться в структуре категорий режима, можно отобразить все его параметры в одном алфавитном списке. Щелкните пустую область папки правой кнопкой мыши и выберите "Сгруппировать по", а затем выберите "Имя".

Удалив God Mode, вы все равно сможете получить индивидуальный доступ к разным параметрам режима через панель управления в Windows.

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