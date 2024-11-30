Как зарядить iPhone с помощью iPhone: что для этого нужно

Во времена, когда случаются отключения электроэнергии, много кто ищет разные варианты передачи заряда с устройства на устройство. Для многих может стать сюрпризом, что смартфоны iPhone позволяют совершить это непосредственно между собой.

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Как выяснил OBOZ.UA, эта функция появилась в iPhone 12 и доступна на всех последующих устройствах. Называется она "передача энергии" или "перекрестная зарядка". Передать заряд можно с помощью технологий MagSafe и беспроводной зарядки. Никакого дополнительного оборудования, кроме двух соответствующим образом оборудованных iPhone и кабеля, не понадобится. К минусам метода можно отнести низкую скорость передачи энергии. К тому же функция не автоматическая.

Итак, сначала убедитесь, что ваш iPhone имеет функцию реверсной беспроводной зарядки. Это означает, что он может заряжать совместимые устройства при размещении их на задней панели телефона. Если оба гаджета это позволяют, можно попытаться подзарядить их друг от друга.

Какие устройства понадобятся, чтобы зарядить один iPhone от другого? Проще всего сделать это через кабель – USB-C или MagSafe. Выберите тот, который поддерживает двустороннюю связь. Можно также зарядить гаджет с помощью беспроводной зарядки. Для этого оба телефона должны поддерживать MagSafe. В таком случае просто приложите оба телефона правильным образом друг к другу.

Если с зарядкой возникли определенные трудности, вам могут понадобиться переходники для зарядки или портативные аккумуляторы. Они позволяют заряжать один телефон от другого через универсальные кабели USB. И не забудьте активировать функцию передачи энергии в настройках своего гаджета – автоматически такая зарядка не работает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что из iPhone 17 могут убрать ключевую функцию – как он в таком случае будет работать.

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