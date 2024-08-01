Как защитить смартфон от жары: действенные советы

От жары страдают не только люди и животные. Вы наверняка обращали внимание, как в жаркие время от времени отказывается работать ваш мобильный телефон.

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Все потому, что в его маленьком корпусе негде разместить систему охлаждения, поэтому современные смартфоны умеют при определенной температуре самостоятельно останавливать программы, дополнительно нагревающие гаджет. Но вы тоже можете упростить своему электронному помощнику работу в жару. Издание TechRadar составило список советов на этот случай.

Берегите смартфон от жары

Как вам хочется скрыться от палящего солнца в тени, так и вашему телефону лучше будет укрыться от горячих лучей. Постарайтесь не оставлять его под прямыми солнечными лучами и держите подальше от любых источников тепла. Если вы проводите жаркий день на пикнике на открытом участке пространства, накройте телефон тканью. Аналогично, не оставляйте устройство в машине, теплице, оранжерее или в любом другом месте, естественно нагреваемом в солнечный день.

Снимите чехол

Материал чехла хорошо защищает смартфон от ударов и пыли, но при этом усложняет отвод от корпуса тепла. Поэтому в жару гаджет лучше "раздеть". Хотя бы на несколько минут, чтобы он остыл после использования.

Измените настройки телефона

Некоторые функции заставляют смартфон сильнее нагреваться. Вы можете помочь ему, изменив некоторые настройки. Например, уменьшите яркость экрана. Это может быть не очень удобно, но при этом будет тратиться меньше заряда батареи, что приведет к меньшему нагреву устройства. Если вы используете функцию адаптивной яркости, временно отключите ее. Также поступите со всеми функциями передачи данных, которые вы не используете. Если вам не требуется Wi-Fi, геолокация или NFC, остановите их работу.

Некоторые телефоны, особенно игровые, имеют режимы повышающие производительность телефона, но при этом быстрее разряжают батарею. Конечно, жара – не лучшее время, чтобы ими пользоваться.

Не перегружайте телефон

Также и отдельные энергоемкие программы нагревают гаджет. К ним относятся игры, редакторы видео и фото и подобное. В жаркие часы постарайтесь ими не пользоваться. Также перейдите на медленный режим зарядки. Быстрый тоже нагревает батарею.

Не носите телефон в кармане

Пусть смартфон от вашего тела и отделяют джинсы или рубашка, он все равно поглощает через ткань часть вашего тепла. Поэтому в жару переложите гаджет в сумку или держите его подальше от тела любым другим способом.

Не пытайтесь принудительно охладить гаджет

Чаще всего лайфхаки по охлаждению телефона, которые можно найти в сети, могут скорее повредить его, чем помочь. Поэтому не погружайте устройство в воду, даже если оно имеет высокую степень защиты IP68. Даже завернутым в несколько пакетов. Вы можете уронить телефон, потому что он стал скользким, и тогда вода все же проникнет внутрь и с телефоном можно будет попрощаться.

Также не оставляйте телефон в холодильнике или морозильнике – быстрое охлаждение смартфонов может привести к образованию конденсата внутри устройства, что повредит начинку и потенциально приведет к аннулированию гарантии.

Купите кулер для телефона

Для геймерских моделей выпускают специальные внешние кулеры. И вы можете приобрести себе такой, если вам нужно много пользоваться своим устройством в жару. Однако эффективность этих кулеров у некоторых экспертов вызывает сомнения, поэтому действуйте на свой страх и риск.

Поместите гаджет под вентилятор

Если вам приятно, когда на вас дует ветерок от вентилятора и это вызывает легкое охлаждение, то и для вашего устройства это может быть удачным решением. Обдув будет отводить нагретый воздух от смартфона и при этом в нем не возникнут нежелательные явления, как конденсат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как охладить себя в жару без кондиционера.

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