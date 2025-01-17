Какие авиакомпании самые безопасные в мире: свежий рейтинг
Путешествия в самолетах часто вызывают у пассажиров страх за свою безопасность. Тем, кого это беспокоит, эксперты рекомендуют обращать больше внимания на рейтинги наиболее безопасных авиаперевозчиков.
Свежий отчет опубликовал недавно сервис Airline Ratings, специализирующийся именно на этой тематике. Его эксперты назвали 25 самых безопасных авиакомпаний с полным спектром услуг и 25 самых безопасных бюджетных авиакомпаний за 2025 год. Всего служба наблюдает за 385 перевозчиками по всему миру.
Чтобы составить свой рейтинг, Airline Ratings опросил пилотов и авиационных экспертов и собрал данные по таким направлениям, как серьезные инциденты в компании за последние два года, возраст эксплуатируемых ею бортов, размер флота, частоту инцидентов, смертельные случаи в самолетах, рентабельность перевозчика, наличие сертификатов IOSA, прохождение аудита ICAO в стране, а также уровень навыков и подготовки пилотов. В результате эксперты создали два списка.
25 лучших авиакомпаний с полным спектром услуг
В этот список вошли (в порядке от перевозчика с лучшим рейтингом):
- Air New Zealand
- Qantas
- Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates
- Virgin Australia
- Etihad Airways
- ANA
- EVA Air
- Korean Air
- Alaska Airlines
- Turkish Airlines (THY)
- TAP Portugal
- Hawaiian Airlines
- American Airlines
- SAS
- British Airways
- Iberia
- Finnair
- Lufthansa/Swiss
- JAL
- Air Canada
- Delta Airlines
- Vietnam Airlines
- United Airlines
По словам генерального директора AirlineRatings.com Шарон Петерсен, Air New Zealand и Qantas очень тесно конкурировали за первое место. Однако новозеландским авиалиниям дал преимущество более новый флот.
По сравнению с прошлогодним списком некоторые из наиболее существенных изменений включают появление в нем таких перевозчиков, как Iberia и Vietnam Airlines. Кроме того, в первую десятку удалось пробиться Korean Air. А вот Singapore Airlines и KLM наоборот – вылетели из топа самых безопасных. Хотя они все равно остаются очень безопасными и сохраняют свой семизвездочный рейтинг безопасности.
25 наиболее безопасных лоукостеров
Среди авиакомпаний, предоставляющих ограниченный список услуг по сниженной стоимости билета, лучшими стали (в порядке от перевозчика с высоким рейтингом):
- Hong Kong Express
- Jetstar Group
- Ryanair
- easyJet
- Frontier Airlines
- AirAsia
- Wizz Air
- VietJet Air
- Southwest Airlines
- Volaris
- flydubai
- Norwegian
- Vueling
- Jet2
- Sun Country Airlines
- WestJet
- JetBlue Airways
- Air Arabia
- IndiGo
- Eurowings
- Allegiant Air
- Cebu Pacific
- ZipAir
- SKY Airline
- Air Baltic
По сравнению с прошлогодним списком в новом появились новые участники – Zipair, Jet2 и Air Baltic. А вот Spirit Airlines, которая в ноябре подала заявление о банкротстве, из него выбыла.
Насколько безопасно пользоваться современным авиатранспортом
Недавнее исследование безопасности полетов показало, что с 2018 по 2022 г. глобальный риск смерти на рейс составил примерно один случай на 13,7 миллиона пассажиров. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 1,19 млн человек. Это примерно две смерти в минуту, если брать в глобальном масштабе.
Хотя эти статистические данные подчеркивают относительную безопасность полетов, потеря более 200 жизней только в декабре 2024 года, в том числе в сбитом в России пассажирском самолете, значительно превышает 72 смертельных случая, зарегистрированных Международной ассоциацией воздушного транспорта (ІАТА) в 2023 году.
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