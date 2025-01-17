Какие авиакомпании самые безопасные в мире: свежий рейтинг

Путешествия в самолетах часто вызывают у пассажиров страх за свою безопасность. Тем, кого это беспокоит, эксперты рекомендуют обращать больше внимания на рейтинги наиболее безопасных авиаперевозчиков.

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Свежий отчет опубликовал недавно сервис Airline Ratings, специализирующийся именно на этой тематике. Его эксперты назвали 25 самых безопасных авиакомпаний с полным спектром услуг и 25 самых безопасных бюджетных авиакомпаний за 2025 год. Всего служба наблюдает за 385 перевозчиками по всему миру.

Чтобы составить свой рейтинг, Airline Ratings опросил пилотов и авиационных экспертов и собрал данные по таким направлениям, как серьезные инциденты в компании за последние два года, возраст эксплуатируемых ею бортов, размер флота, частоту инцидентов, смертельные случаи в самолетах, рентабельность перевозчика, наличие сертификатов IOSA, прохождение аудита ICAO в стране, а также уровень навыков и подготовки пилотов. В результате эксперты создали два списка.

25 лучших авиакомпаний с полным спектром услуг

В этот список вошли (в порядке от перевозчика с лучшим рейтингом):

Air New Zealand

Qantas

Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates

Virgin Australia

Etihad Airways

ANA

EVA Air

Korean Air

Alaska Airlines

Turkish Airlines (THY)

TAP Portugal

Hawaiian Airlines

American Airlines

SAS

British Airways

Iberia

Finnair

Lufthansa/Swiss

JAL

Air Canada

Delta Airlines

Vietnam Airlines

United Airlines

По словам генерального директора AirlineRatings.com Шарон Петерсен, Air New Zealand и Qantas очень тесно конкурировали за первое место. Однако новозеландским авиалиниям дал преимущество более новый флот.

По сравнению с прошлогодним списком некоторые из наиболее существенных изменений включают появление в нем таких перевозчиков, как Iberia и Vietnam Airlines. Кроме того, в первую десятку удалось пробиться Korean Air. А вот Singapore Airlines и KLM наоборот – вылетели из топа самых безопасных. Хотя они все равно остаются очень безопасными и сохраняют свой семизвездочный рейтинг безопасности.

25 наиболее безопасных лоукостеров

Среди авиакомпаний, предоставляющих ограниченный список услуг по сниженной стоимости билета, лучшими стали (в порядке от перевозчика с высоким рейтингом):

Hong Kong Express

Jetstar Group

Ryanair

easyJet

Frontier Airlines

AirAsia

Wizz Air

VietJet Air

Southwest Airlines

Volaris

flydubai

Norwegian

Vueling

Jet2

Sun Country Airlines

WestJet

JetBlue Airways

Air Arabia

IndiGo

Eurowings

Allegiant Air

Cebu Pacific

ZipAir

SKY Airline

Air Baltic

По сравнению с прошлогодним списком в новом появились новые участники – Zipair, Jet2 и Air Baltic. А вот Spirit Airlines, которая в ноябре подала заявление о банкротстве, из него выбыла.

Насколько безопасно пользоваться современным авиатранспортом

Недавнее исследование безопасности полетов показало, что с 2018 по 2022 г. глобальный риск смерти на рейс составил примерно один случай на 13,7 миллиона пассажиров. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 1,19 млн человек. Это примерно две смерти в минуту, если брать в глобальном масштабе.

Хотя эти статистические данные подчеркивают относительную безопасность полетов, потеря более 200 жизней только в декабре 2024 года, в том числе в сбитом в России пассажирском самолете, значительно превышает 72 смертельных случая, зарегистрированных Международной ассоциацией воздушного транспорта (ІАТА) в 2023 году.

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