Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Жизнь в сельской местности подразумевает особые требования для транспортных средств. Авто должно иметь высокую проходимость, хорошо справляться с длинными извилистыми дорогами, рытвинами, холмами, гравием и т.д. При этом оно должно быть экономным в эксплуатации.

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Хотя требования и бюджет у каждого жителя сельской местности могут сильно отличаться, все же есть автомобили, которые сложно назвать пригодными для использования в таких условиях. Издание GoBankingRates назвало четверку таких.

Ferrari Roma

Для многих автовладельцев цена и экономичность являются главными факторами при выборе автомобиля. Ferrari Roma 2024 года утончен и спортивен, но при этом это далеко не самый экономичный автомобиль. Это купе имеет 612-сильный твин-турбо двигатель V-8 и восьмиступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением. Он потребляет 14 л топлива на 100 км пути в городе и 10,5 л на шоссе. Однако при этом модель должна двигаться достаточно быстро. Максимальная скорость Ferrari Roma составляет 320 км/ч, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется примерно за 3,1 секунды. Зачем такие фантастические показатели на сельской дороге сказать сложно.

Hyundai Ioniq 6

Этот электромобиль значительно экономнее, чем любой другой роскошный автомобиль и даже чем большинство других машин с электрическим двигателем. Кроме того, он стильный и обеспечивает хорошую производительность. Базовая модель имеет 149 лошадиных сил и поставляется с одним электродвигателем для задних колес, хотя вы можете выбрать другие варианты. Например, вы можете приобрести аккумулятор Long Range или версию на 225 или 320 лошадиных сил. Причина, почему Hyundai Ioniq 6 попал в этот список, в том, что он электрический. Вы вряд ли найдете достаточное количество зарядных станций для него в глубинке.

Porsche 911

Porsche 911 2025 года – это роскошный спортивный автомобиль с новой силовой установкой T-Hybrid, базирующейся на 3,6-литровом оппозитном двигателе. Если вы выберете версию Carrera, то получите 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо с 388 лошадиными силами. Чем не рабочая лошадка? Но недостатком этого автомобиля для использования в селе является то, что он двухместный. Вы можете выбрать конфигурацию два плюс два сиденья, но этого все равно будет мало для типичных нужд сельской местности.

Rivian R1T

Иметь пикап в сельской местности – идеальный вариант, с какой стороны не взгляни. Но Rivian R1T 2024 выпуска все же вряд ли станет хорошим выбором. Не в последнюю очередь из-за необходимости его периодически заряжать. Да, этот автомобиль имеет опцию быстрой зарядки и три аккумуляторных блока на выбору. Стандартного хватит на 435 км автономного движения, увеличенного – на 565 км, а максимального – на 660 км. Однако ограниченная инфраструктура для электрокаров в сельской местности вряд ли сделает передвижение по нему действительно комфортным.

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