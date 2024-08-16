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Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
1,0 т.
Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Жизнь в сельской местности подразумевает особые требования для транспортных средств. Авто должно иметь высокую проходимость, хорошо справляться с длинными извилистыми дорогами, рытвинами, холмами, гравием и т.д. При этом оно должно быть экономным в эксплуатации.

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Хотя требования и бюджет у каждого жителя сельской местности могут сильно отличаться, все же есть автомобили, которые сложно назвать пригодными для использования в таких условиях. Издание GoBankingRates назвало четверку таких.

Ferrari Roma

Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Для многих автовладельцев цена и экономичность являются главными факторами при выборе автомобиля. Ferrari Roma 2024 года утончен и спортивен, но при этом это далеко не самый экономичный автомобиль. Это купе имеет 612-сильный твин-турбо двигатель V-8 и восьмиступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением. Он потребляет 14 л топлива на 100 км пути в городе и 10,5 л на шоссе. Однако при этом модель должна двигаться достаточно быстро. Максимальная скорость Ferrari Roma составляет 320 км/ч, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется примерно за 3,1 секунды. Зачем такие фантастические показатели на сельской дороге сказать сложно.

Hyundai Ioniq 6

Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Этот электромобиль значительно экономнее, чем любой другой роскошный автомобиль и даже чем большинство других машин с электрическим двигателем. Кроме того, он стильный и обеспечивает хорошую производительность. Базовая модель имеет 149 лошадиных сил и поставляется с одним электродвигателем для задних колес, хотя вы можете выбрать другие варианты. Например, вы можете приобрести аккумулятор Long Range или версию на 225 или 320 лошадиных сил. Причина, почему Hyundai Ioniq 6 попал в этот список, в том, что он электрический. Вы вряд ли найдете достаточное количество зарядных станций для него в глубинке.

Porsche 911

Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Porsche 911 2025 года – это роскошный спортивный автомобиль с новой силовой установкой T-Hybrid, базирующейся на 3,6-литровом оппозитном двигателе. Если вы выберете версию Carrera, то получите 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо с 388 лошадиными силами. Чем не рабочая лошадка? Но недостатком этого автомобиля для использования в селе является то, что он двухместный. Вы можете выбрать конфигурацию два плюс два сиденья, но этого все равно будет мало для типичных нужд сельской местности.

Rivian R1T

Какие авто абсолютно не подходят для села: названы четыре новых модели

Иметь пикап в сельской местности – идеальный вариант, с какой стороны не взгляни. Но Rivian R1T 2024 выпуска все же вряд ли станет хорошим выбором. Не в последнюю очередь из-за необходимости его периодически заряжать. Да, этот автомобиль имеет опцию быстрой зарядки и три аккумуляторных блока на выбору. Стандартного хватит на 435 км автономного движения, увеличенного – на 565 км, а максимального – на 660 км. Однако ограниченная инфраструктура для электрокаров в сельской местности вряд ли сделает передвижение по нему действительно комфортным.

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