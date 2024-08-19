Какие авто дорогие в ремонте: названы марки, которые покупать не советуют

Автомобиль – это всегда затратная покупка. Независимо от первоначальных расходов, каждый водитель хочет иметь авто, что не будет тяготить необходимостью дорогого и регулярного ремонта.

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Эксперты провели исследование и составили рейтинг моделей, покупки которых лучше избегать, если вы не хотите обеспечить себе лишние затраты. Эти автомобили очень дороги в ремонте и техобслуживании. Механик Крис Пайл отметил, что обычно люди, которые могут позволить себе перечисленные ниже автомобили, также могут позволить и соответствующее техническое обслуживание и ремонт. Иногда даже просто базовое обслуживание является абсурдно дорогим.

Nissan

Компания Nissan в большинстве своем выпускает доступные модели для среднего класса, и все они сравнительно надежны и экономны. Однако эксперт Крис Пайл, механик JustAnswer, подчеркнул, что GT-R является исключением в линейке Nissan. Оригинальный Nissan GT-R был впервые представлен в 1969 году под названием Skyline. Эти модели трудно найти, особенно R32, ставший одной из самых востребованных среди коллекционеров благодаря своим передовым технологиям и впечатляющим характеристикам. По данным Car and Driver, новейший GT-R обойдется вам от 123 000 до 223 000 долларов в зависимости от характеристик и состояния. Плюс придется потратиться на техническое обслуживание.

BMW

Эксперты CarEdge проанализировали рынок и составили рейтинг 15 самых дорогих автомобилей. В этом списке было представлено больше моделей BMW, чем любой другой марки. По данным RepairPal, BMW требуют дорогостоящего технического обслуживания (в среднем 968 долларов США в год). В общей сложности бренд занимает 30 место из 32 автомобильных брендов в исследовании надежности. Если вы владеете любым из автомобилей серии X, рассчитывайте заплатить от 17 516 долларов (за X1) до 18 900 долларов (за X6 M) за ремонт в течение десяти лет.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – классическое сочетание роскоши и современных технологий. Mercedes известен премиальными материалами и мощными двигателями. К сожалению, модели не занимают высокие ступеньки в рейтинге надежности, а ремонт обходится довольно дорого. Стивен Элек, руководитель программы аналитики данных транспортных средств в Consumer Reports, заявил: "За 10 лет расходы на техническое обслуживание и ремонт моделей Mercedes-Benz более чем вдвое выше моделей Lincoln".

Land Rover

Land Rover известен своими крепкими полноприводными автомобилями. Однако ремонт в среднем будет стоить $735 ежегодных расходов в первый год и около $18 228 на техническое обслуживание и ремонт в течение первых десяти лет эксплуатации согласно CarEdge. Надежность была подвергнута сомнению RepairPal: Land Rover занял 31 место из 32. Специалисты Consumer Reports поставили Land Rover на второе место в рейтинге худших марок авто (на первом – Jeep) по оценкам уровня затрат на техническое обслуживание и ремонт. Отчасти это объясняется дорогими эксклюзивными запчастями.

Porsche

В целом, 51,17% Porsche будут нуждаться в капитальном ремонте в течение первых десяти лет. По данным CarEdge, это на 16,08% больше, чем у других брендов в том же ценовом диапазоне. Что касается моделей, можно подумать, что ремонт элитных 911 будет стоить дороже, но именно Cayenne и Macan являются двумя самыми дорогими Porsche в обслуживании.

Bentley

Модели Bentley Bentayga (средняя цена – 287 638 долларов) и Continental GT (364 625 долларов) являются двумя самыми дорогими в обслуживании роскошными автомобилями, стоимость 10-летнего обслуживания которых составляет 27 967 и 23 331 долларов соответственно. Включая амортизацию, страхование, техническое обслуживание и расходы на горючее, эксперты подсчитали, что владение Bentley в течение пяти лет обойдется в среднем в 285 586 долларов.

Ferrari

По данным нескольких дилерских центров Ferrari, средняя годовая стоимость обслуживания автомобилей колеблется от 1500 до 2000 долларов США. Специалист Даг ДеМуро подсчитал, что на практике расходы были выше: более 2300 долларов на замену шин и замену масл, свыше 1700 долларов на замену передних тормозных колодок и роторов. Но за произведение искусства, что обычно стоит от 150 000 долларов, рассчитывайте заплатить большие деньги в случае неожиданного ремонта.

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