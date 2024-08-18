Какие авто лучше всего подходят для долгих поездок: подборка

Найти надежный автомобиль, который станет долгосрочной инвестицией и не будет терять ценность с годами – задача со звездочкой. Пробег более 350 тысяч км в настоящее время не является предметом гордости – это почти необходимость финансового планирования.

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К счастью, современные автомобили служат гораздо дольше, но это не значит, что некоторые подержанные авто не превосходят новые модели. Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, какие авто лучше всего подходят для долгих поездок.

Как отмечает Forbes, автомобили с 1970 года в среднем служили около 5,7 лет и останавливались у отметки в 160 тысяч км. Сегодня средний возраст легковых автомобилей в США составляет около 12,5 лет, и многие транспортные средства уверенно преодолевают отметку в 500 тысяч км. Конечно, это при условии регулярного технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Согласно Consumer Reports (CR), лучшая стратегия состоит в том, чтобы приобрести модель, которая доказала свою безопасность, получила высокие оценки в дорожных испытаниях и имеет значительный опыт надежности.

Недавно CR опубликовал список сравнительно беспроблемных новых автомобилей, минивэнов, пикапов и внедорожников, которые, скорее всего, проедут более 350 тысяч км.

Toyota Sequoia

Потенциальный срок службы: более 470 тысяч км.

Toyota Land Cruiser

Потенциальный срок службы: более 450 тысяч км.

Шевроле Suburban

Потенциальный срок службы: более 430 000 км.

Toyota Tundra

Потенциальный срок службы: более 410 тысяч км.

GMC Yukon XL

Потенциальный срок службы: более 405 тысяч км.

Toyota Prius

Потенциальный срок службы: более 405 тысяч км.

Шевроле Tahoe

Потенциальный срок службы: более 400 тысяч км.

Toyota Avalon

Потенциальный срок службы: более 395 тысяч км.

Toyota Highlander Hybrid

Потенциальный срок службы: более 390 000 км.

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