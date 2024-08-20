Какие авто лучше всего подходят для любой погоды: люксовый рейтинг

Водители стремятся выбрать качественный автомобиль, который надежно прослужит многие годы, независимо от погоды или состояния дорог. Одними из самых лучших автомобилей для вождения в любую погоду являются автом с полным приводом (AWD).

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Транспортные средства с полным приводом, как правило, имеют лучшее сцепление с дорогой для более надежной управляемости, что делает их разумным выбором для плохих дорог или зимней гололедицы. Эксперты обнародовали рейтинг авто, имеющих удобную управляемость и современные средства безопасности, обеспечивающие надежную езду.

Nissan Altima

Nissan Altima 2024 года выпускается с опцией полного привода. Он надежен и обеспечивает отличное управление для автомобилей этой ценовой категории. Он также имеет чувствительную тормозную систему и 19-дюймовые колеса, которые могут справиться даже со скользкой дорогой. Хотя это, возможно, не самый спортивный или быстрый автомобиль, он все равно хороший выбор для вождения в любую погоду. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) дало этому транспортному средству 5 из 5 звезд за общую безопасность.

Kia EV6

Kia EV6 2024 года выпуска с полным или задним приводом – надежный электромобиль, хорошо работающий в большинстве погодных условий. NHTSA дало полноприводной модели 5 из 5 звезд за общую безопасность. Это не самый дешевый автомобиль, но стоит подумать и о потенциальной экономии: заднеприводная модель проезжает до 500 км на одной зарядке, а полноприводная – около 400 км.

Форд F-150

Ford F-150 2024 выдерживает разные погодные и дорожные условия. Автомобиль выпускается с задним или полным приводом. Ford F-150 оснащен опцией "снежный режим", которая обеспечивает лучшее сцепление и стабильность на скользкой поверхности. Одним из конкретных вариантов, который следует рассмотреть, является Tremor. Он имеет 33-дюймовые вездеходные шины и модернизированную подвеску. Вы также можете выбрать 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, хотя это увеличит базовую цену до 51 200 долларов.

Honda CR-V

Если вы ищете надежный автомобиль для повседневного использования, обратите внимание на последнюю модель Honda CR-V. Этот внедорожник-кроссовер доступен как с полным, так и передним приводом, поэтому он может работать в различных дорожных и погодных условиях. Автомобиль оснащен контролем спуска с горы, что облегчает съезд скользкими или крутыми склонами на низких скоростях. Есть также гибридный вариант, который может увеличить пробег и сэкономить деньги на бензине.

BMW X1

BMW X1 – надежный автомобиль, оснащенный всеми стандартными функциями безопасности, которые можно ожидать от современного транспортного средства. Он также имеет отличную управляемость и может справляться с большинством поверхностей и погодных условий. В этих автомобилях полный привод является стандартным. BMW X1 предлагает плавное управление и высокую чувствительность тормозов, хотя вы можете выбрать пакет M Sport для дополнительных функций безопасности и производительности.

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