Какие авто лучше всего подойдут для пожилых водителей: новинки, которых ждут в 2025 году

После выхода на пенсию потребность в собственном автомобиле не только не отпадает, но и во многих случаях даже растет. Скажем, для того чтобы ездить на дачу или удобно передвигаться, минуя переполненный общественный транспорт.

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Но требования к машине у водителя в возрасте достаточно специфические. Она должна быть недорогой, топливо для нее – доступным, а ремонт – легким и быстрым. Также для пенсионера за рулем станут важны такие функции, как дистанционный и кнопочный запуск двигателя, подогрев сидений, рулевого колеса и большой цифровой дисплей. Понравятся старшим автолюбителям развитые навигационные системы, возможности самостоятельной парковки, автоматическое торможение и широкий спектр датчиков, камер и звуковых оповещений.

Кажется, что объединить это все в одной машине непросто. Однако эксперты издания Go Banking Rates обнаружили семь автомобилей, отвечающих заявленным требованиям. А значит, подойдут пожилым водителям как можно лучше. Речь идет о новых моделях 2025 года.

Toyota Camry

В 2025 году Toyota сделала модельный ряд Camry полностью гибридным. При этом не уступив в удобстве, надежности и безопасности. Его плавная езда и просторный салон делают даже долгие поездки легкими. А простая информационно развлекательная система помогает оставаться на связи. Такие функции безопасности, как адаптивный круиз-контроль и система поддержки полосы движения, обеспечивают покой во время вождения. Camry также известна своей надежностью и умеренным расходом топлива.

Honda Accord

Модель имеет большую репутацию благодаря своей надежности, практичности, безопасности и доступности. Однако седан среднего размера особенно популярен именно среди пожилых водителей, не желающих переходить на внедорожник. Обновленный Accord предложит некоторые изменения в дизайне, но пакет водительских систем останется так же на высоте. Модель будет поставляться с автоматическим экстренным торможением, удержанием в полосе движения, адаптивным круиз-контролем, распознаванием дорожных знаков и автоматическим дальним светом (с мониторингом слепых зон и датчиками парковки, доступными на высших комплектациях).

Mazda CX-70

Внедорожники Mazda обрели популярность благодаря роскошным интерьерам и утонченному стилю. Однако новый CX-70 лучше всего подойдет именно для пожилых водителей. Он имеет полный набор функций безопасности и помощи водителю. В частности, оснащен автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов, адаптивным круиз-контролем и мониторингом слепых зон. Эти функции особенно полезны для пожилых людей с определенными заболеваниями глаз или проблемами подвижности и рефлексов. А это в свою очередь повышает их безопасность и уверенность на дороге.

Hyundai Sonata

Sonata обычно считается легким и доступным семейным седаном, но модель 2025 станет хорошим выбором для пенсионеров благодаря комфорту, простоте использования и многим удобным функциям. Так, информационно-развлекательная система Sonata интуитивно понятна, что хорошо для людей без значительного опыта использования гаджетов. Она также обеспечивает плавную езду и экономию топлива.

BMW X3

Да, это менее экономичный вариант, если смотреть на цену, но BMW X3 2025 года является отличным выбором для пожилых людей благодаря увеличенному пространству для ног, который обеспечивает удобную посадку и высадку. Универсал также оснащен интеллектуальным персональным помощником BMW, позволяющим водителю удобно управлять ключевыми функциями автомобиля с помощью голосовых команд. А это является значительным преимуществом для пожилых людей, которые могут иметь проблемы с выполнением нескольких заданий во время вождения. Кроме того, X3 оснащен расширенными функциями безопасности, такими как камера кругового обзора, регистратор движения, система предупреждения о выезде из полосы движения и автономное экстренное торможение.

Honda HR-V

Даже базовая Honda HR-V имеет множество функций, которые будут удобными для пожилых людей. Хотя технически модель классифицируется как небольшой универсал, на самом деле это современный кроссовер с 4-цилиндровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил. Стандартные функции включают ассистент дальнего света, светодиодные фары с автоматическим включением и выключением, светодиодные задние фонари, автоматический климат-контроль, телескопическое рулевое колесо с углом наклона и 7-дюймовый сенсорный экран. Также авто обеспечивает мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади. Оно имеет внешние зеркала с подогревом и встроенными указателями поворота, 9-дюймовый сенсорный экран, бесконтактный ключ, систему помощи при парковке спереди и сзади.

Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee получил статус наиболее безопасного автомобиля по рейтингу IIHS 2024 года. Да, этот внедорожник может показаться странным выбором для пожилых людей, но он обеспечивает высокую посадку водителя, что облегчает использование машины и улучшает обзор дороги. К тому же, большие размеры авто делают его более безопасным на трассе

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