Какие дизельные двигатели самые надежные: список авто, на которые устанавливают

Дизельные двигатели десятилетиями остаются популярными среди владельцев авто. Это всегда надежный, качественный и экономичный выбор.

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Эксперты проанализировали технические характеристики и определили рейтинг самых надежных двигателей в истории автопрома. Отдельные модификации устанавливают на модели, различающиеся по размеру и цене.

Volkswagen 2.0 TDI

Двигатель Volkswagen 2.0 TDI был впервые представлен в 2003 году. В настоящее время существует несколько модификаций, включая версии с одним и двумя турбонаддувами. Мощность варьируется от 90 до 190 л.с., а крутящий момент может достигать 400 Нм.

Автомобили: Volkswagen Golf, Passat, Audi A3, Skoda Octavia.

Mercedes-Benz OM642

Двигатель OM642 был разработан компанией Mercedes-Benz в 2005 году и стал популярен благодаря низким расходам топлива и высокой надежности. Есть разные версии с разной мощностью и объемом (3.0 л и 3.5 л). OM642 имеет мощность 190 до 265 л.с., а крутящий момент достигает 620 Нм.

Автомобили: Mercedes-Benz E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class.

BMW N57

N57 был запущен BMW в 2008 году – и с тех пор он остается одним из самых популярных дизелей в линейке. Есть версии с тремя и четырьмя турбонаддувами, мощность варьируется от 184 до 394 л.с., а крутящий момент достигает 760 Нм.

Автомобили: BMW 3 Series, 5 Series, X3, X5.

Форд Power Stroke

Power Stroke 6.7L – совместная разработка Ford и Navistar, вышедшая на рынок в 2011 году. Модификации доступны в версиях грузовиков и пассажирских автомобилей. Мощность –250-475 л.с., а крутящий момент достигает 1,250 Нм.

Автомобили: Ford F-Series Super Duty, Ford E-Series, Ford Excursion.

Шевроле Duramax

General Motors и Isuzu в далеком 2001 году разработали культовый двигатель Duramax 6.6L. Есть разные версии для пикапов и грузовиков. Вариация мощности – от 250 до 445 л.с., а крутящий момент достигает 1,234 Нм.

Автомобили: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Express, GMC Savana.

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