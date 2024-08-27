Какие города Европы больше всего переполнены туристами: четыре из них в одной стране

Европа переживает настоящий туристический бум, отдельные страны даже вынуждены вводить ограничения, чтобы туристы не мешали местным жителям. Но, как показывают исследования, в отдельных популярных городах проблема серьезнее, чем где-либо.

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Как пишет издание Express, компания Dubai Tours and Tickets проанализировала поисковые запросы по билетам в популярные для отдыха места, и назвала направления, на которые покупают больше всего путевок. Исследование, проведенное онлайн-гидом, проанализировало данные поиска в Google по 140 городам за последний год. Из десяти самых загруженных городов четыре оказались в одной стране – Италии.

Первую строчку заняла итальянская столица – Рим. Также в списке оказались Милан, Венеция и Флоренция. На них приходится не менее 80 тысяч поисковых запросов.

Интересно, что британцев интересует в основном отдых в Европе. В десятку вошли исключительно европейские города. Невероятно популярными оказались также Лиссабон, Берлин, Париж, Родос, Афины и Ницца.

Самым рейтинговым неевропейским направлением стал американский Орландо, который в этом году был 15-м по популярности среди британцев. Жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов, город Дубай не вошел даже в тридцатку, став 31-м.

Примечательно, что Великобритания также популярна среди итальянцев. Целых 97% итальянских туристов во время исследования Visit Britain признались, что "вероятно" или "крайне вероятно" порекомендуют знакомым посетить Великобританию.

Популярность Рима в 2023 году была обусловлена тем, что столица Италии планировала на текущий сезон масштабную подготовку к Римско-католическому Святому году в 2025 году. Соответственно, многие достопримечательности спрятали под леса для реставрации. Ожидается, что в следующем году Рим и Ватикан посетят 32 миллиона туристов, поэтому город тщательно готовят к этому.

В целом самая популярная десятка городов Европы по запросам британских туристов выглядит так:

Рим Лиссабон Берлин Милан Венеция Париж Родос Афины Ницца Флоренция

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