Какие известные фильмы получат продолжение в 2025 году: даты громких премьер

В кинематографе 2025 обещает быть насыщенным и интересным. Многие культовые ленты получат долгожданное продолжение. Так что холодные осенние вечера – самое время насладиться ностальгическим просмотром любимых фильмов, чтобы в новом году со свежими воспоминаниями погрузиться в продолжение культовых историй.

В 2025 году выйдет продолжение культовых франшиз, таких как "Парк Юрского периода", "Аватар", "Миссия невыполнима", "Пила" и "Мортал Комбат". Самые маленькие зрители смогут увидеть продолжение "Паддингтона" и "Зоотрополиса". OBOZ.UA собрал список самых громких премьер 2025 года.

Приключения Паддингтона в Перу

Дата проката: 16 января 2025 года

Британский мишка Паддингтон отправляется в путешествие, и не куда-нибудь, а в Перу! "Приключения Паддингтона в Перу" – будущий британско-французский фильм режиссера Дугала Уилсона, который станет третьей частью серии фильмов о забавном медвежонке.

Миссия невыполнима 8

Дата проката: 21 мая 2025 года

"Миссия невыполнима 8" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two) выйдет на большие экраны уже весной. Боевик Кристофера Маккворри станет восьмой частью франшизы. Главные роли сыграют Том Круз и Ребекка Фергюсон.

28 лет спустя

Дата проката: 20 июня 2025 года

Лето-2025 ознаменует выход культового постапокалиптического фильма ужасов. Режиссером выступил Дэнни Бойл в соавторстве со сценаристом Алексом Гарлендом. "28 лет спустя" (28 Years Later) – это постапокалиптический ужастик, продолжение фильмов "28 дней спустя" и "28 недель спустя".

М3ГАН 2.0

Дата проката: 27 июня 2025 года

М3ГАН 2.0 (M3GAN 2.0) – научно-фантастический ужастик, который станет продолжением картины 2023 года режиссера Джерарда Джонстоуна. Эллисон Уильямс и Уайолет МакГроу сыграют главные роли.

Мир Юрского периода: Возрождение

Дата проката: 3 июля 2025 года

Если вы скучали по динозаврам, приключениям и доисторическому миру, продолжение "Мира Юрского периода" – именно для вас. Новая часть под названием "Возрождение" (Jurassic World Rebirth) выйдет на экраны уже в июле 2025 года. Это американский научно-фантастический фильм, режиссером которого выступил Гарет Эдвардс, а сценаристом – Дэвид Кэпп.

Заклятие 4: Последние обряды

Дата проката: 5 сентября 2025 года

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен снова появятся на больших экранах. Они возьмутся за последнее ужасное дело, связанное с таинственными существами и сущностями. "Заклятие 4: Последние обряды" (The Conjuring 4, The Conjuring: Last Rites) понравится любящим фильмы ужасов, мистику и остросюжетные события.

Пила 11

Дата проката: 26 сентября 2025 года

На экраны выйдет уже одиннадцатая часть культовой франшизы. "Пила 11" (англ. Saw XI) – будущий фильм ужасов режиссера Кевина Гротерта и сценариста Маркуса Данстена. Вероятно, главные роли в картине сыграют Тобин Белл, Шони Смит, Сюннев Макодю Лунд, Стивен Бренд и Майкл Бич.

Мортал Комбат 2

Дата проката: 24 октября 2025 года

"Мортал Комбат 2" (Mortal Kombat 2) – будущий фэнтезийный фильм о боевых искусствах. Режиссером фильма стал Саймон МакКуайд, а сценарий написал Джереми Слейтер. Фильм основан на франшизе видеоигр Mortal Kombat, созданной Джоном Тобиасом и Эдом Буном.

Иллюзия обмана 3

Дата проката: 14 ноября 2025 года

Осенью 2025 года зрители могут снова насладиться остросюжетным триллером "Иллюзия обмана" (Now You See Me 3). Режиссер – Рубен Флейшер, сценаристы – Эрика Уоррен Сингер, Сет Грэм-Смит и Майкл Лессли. Фильм "Now You See Me" получит долгожданное продолжение.

Зоотрополис 2

Дата проката: 26 ноября 2025 года

В свое время мультфильм "Зоотрополис" (Zootopia 2) стал культовым и полюбился не только детям, но и взрослым. Вскоре на экраны выйдет продолжение истории о друзьях-полицейских. Мультфильм будет создан студией Walt Disney Animation Studios.

Wicked: Чародейка. Часть вторая

Дата проката: 26 ноября 2025 года

В конце 2025 года выйдет и продолжение фильма "Чародейка". Wicked 2 – это будущий американский музыкальный фэнтезийный фильм.

Пять ночей во Фредди – 2

Дата проката: 5 декабря 2025 года

"Пять ночей во Фредди" (Five Nights at Freddy's) – фильм ужасов, основанный на одноименной серии видеоигр. В главных ролях: Джош Гатчерсон, Элизабет Леил, Пайпер Рубио. Первая часть фильма вышла в 2023 году, а уже в конце следующего года зрители увидят продолжение истории.

Аватар: огонь и пепел

Дата проката: 19 декабря 2025 года

В декабре 2025 года выйдет продолжение фильма "Аватар: путь воды" и третяя серия фильмов "Аватар". "Аватар: огонь и пепел" (Avatar: Fire and Ash) – научно-фантастический фильм, снятый Джеймсом Кэмероном.

