Какие комнатные растения создадут новогоднее настроение дома: топ-5

Каждый раз в сезон зимних праздников приобретает актуальность спор о том, какую елку ставить – живую или искусственную. Между тем как вы можете прекрасно украсить свой дом комнатными растениями, которые создадут рождественское настроение и останутся с вами даже после праздников.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, какие именно растения привнесут праздничную атмосферу в ваш дом. Некоторые из них цветут в период зимних праздников, а некоторые символически связаны с Рождеством.

Пуансеттия

Другое название этого цветка – молочай-рождественник. Его он получил за то, что зацветает именно к Рождеству. В самом распространенном варианте растение выпускает розетку багровых листьев, сочетая в себе два главных праздничных цвета – красный и зеленый. Но бывают также, скажем, белые пуансеттии.

Бамбук

Бамбук в китайской традиции считается растением, приносящим в дом положительную энергию. Если подарить два стебля, это станет пожеланием любви, а шесть – богатства. Так или иначе, а композицию из живых стеблей бамбука можно легко украсить к праздникам, заменив им елку. Вид это будет иметь очень стильный.

Бонсай из хвойных деревьев

Да, это растение – забава для опытных цветоводов. Однако, согласитесь, иметь в доме целую сосну или ель, которой не требуются много места и сложные процедуры по пересадке перед праздниками – это, по меньшей мере, удобно. В течение всего года хвойное дерево бонсай будет символизировать в вашем доме лес, а на праздник его можно будет стильно украсить. Вот только игрушки и гирлянды придется поискать миниатюрные.

Шлюмбергера

Этот суккулент еще называют рождественским кактусом. Ведь, как и пуансеттия, он зацветает именно в период зимних праздников. Чтобы стимулировать цветение, сократите полив и обеспечьте растению прохладу в сентябре-октябре – так оно немного отдохнет и наберется сил. Цветы у шлюмбергеры бывают очень разных цветов – от насыщенного красного до пастельного розового и белого.

Омела

Вряд ли вы сможете вырастить это растение в горшке, ведь с точки зрения биологии оно является паразитом, который живет на деревьях. Однако в западной традиции ее вечнозеленые веточки с белыми ягодами являются символом Рождества. Ими украшают двери и окна, а еще вешают ее над входом в помещение – считается, если два человека встретятся под омелой, они должны поцеловаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цитрусовые можно вырастить у себя дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.