Какие марки авто редко нуждаются в ремонте: на дорогах их немного

Надежный и экономичный автомобиль – это мечта любого водителя, ведь он позволяет снизить не только текущие эксплуатационные расходы, но и не требует значительных средств на ремонт. При этом все более инновационные материалы и сложные технологии, используемые в автопроизводстве, делают сервис авто более дорогим.

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Конечно, есть и другие причины. Однако, как бы то ни было, эксперты советуют, выбирая машину, обращать внимание также и на частоту и стоимость обслуживания, в котором она нуждается. Издание Go Banking Rates, опираясь на данные Consumer Reports, собрало пять брендов (четыре американских и один японский), которые вас не подведут.

Tesla

Единственный попавший в список электромобиль – это Telsa. Американцы оценили ремонты этой марки как наиболее дешевые. Поскольку авто не имеет масла и некоторых других особенностей, присущих двигателям внутреннего сгорания, его эксплуатационные расходы имеют несколько иную структуру. И в целом более низкую стоимость.

Buick

Американская марка предлагает своим потребителям шикарный спортивный дизайн и машины, оснащенные новейшими технологичными функциями. Вдобавок американцы оценили Buick, как один из самых экономичных в эксплуатации вариантов.

Toyota

Выражение "японское качество" – именно о Toyota. Эти автомобили давно известны своей надежностью и долго служат своим владельцам. Вдобавок к низкой первоначальной стоимости они также имеют большой выбор доступных запчастей и авторизованные сервисы по всему миру, что облегчает и удешевляет ремонт.

Lincoln

Это надежный люксовый бренд, давно известный своим изысканным стилем, комфортом и передовыми техническими функциями. При этом производитель прилагает все усилия, чтобы снять со своих покупателей как можно больше забот по уходу за своим авто.

Ford

Помимо своей доступности, отличной ценности и надежности, Ford на протяжении десятилетий является культовым символом американского качества. Инженеры бренда постоянно внедряют инновации, чтобы не терять лидерские позиции. И это сказывается на том, как часто нужно ремонтировать такой автомобиль.

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