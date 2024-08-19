Какие новинки обещает Android 15 и при чем здесь ШИ

Android 15 будет иметь усовершенствованные функции безопасности и инновационные улучшения пользовательского интерфейса. Google стремится интегрировать технологии Gemini AI в новые телефоны Pixel 9, однако стало известно, что обновление коснется и более старых версий и моделей.

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Усовершенствования Android 15 уже доступны в бета-версии для разработчиков и первых пользователей. Эксперты говорят, что Android 15 был разработан, чтобы существенно "изменить правила игры" для пользователей операционной системы.

Private Space

Функция Private Space разработана для защиты конфиденциальных программ. Они будут спрятаны в безопасном разделе на панели приложений. Заблокировать этот раздел можно с помощью подтверждения личности, при этом уведомления останутся скрытыми, даже если пространство заблокировано.

Адаптивная вибрация

Теперь можно будет регулировать интенсивность вибрации, например, уменьшить ее на плоских поверхностях и усилить в местах, поглощающих движение. Включить функцию легко: Настройки – Звук и вибрация – Вибрация и тактильные ощущения.

Predictive Back

Теперь будет легче ориентироваться в том, куда вас приведет кнопка "Назад". Predictive Back предоставляет предварительный просмотр программы, в которую вы возвращаетесь.

Параметры дисплея

На главном экране можно регулировать параметры контрастности цветов: выбрать низкий, средний или высокий контраст и добавить черный или белый фон в блоки текста.

Theft Detection Lock

Theft Detection Lock будет использовать ИИ и данные датчиков для обнаружения внезапных движений, свидетельствующих о попытке похитить телефон. Смартфон автоматически заблокируется.

Также разработчики предлагают функцию защиты от сброса заводских настроек. Это усложнит использование украденных телефонов – злоумышленники не смогут настраивать устройство после стирания данных.

Архивирование редко используемых программ

Для освобождения места на смартфоне Android 15 будет позволять архивировать редко используемые программы. На экране информации о приложении нужно просто нажать кнопку "Архивировать".

Автоматическое включение Bluetooth

Новые настройки в системе Bluetooth позволяют автоматически включать приложение по соображениям безопасности или путешествия.

Low-Light Boost

Камера будет лучше работать при слабом освещении. Low-Light Boost – это режим автоматической экспозиции, который сделает снимки и видео ярче в темноте. Функция поможет также при фокусировке и сканировании QR-кодов.

Контент AR в Google Maps Google Maps запустит функцию дополненной реальности (AR), которая позволит добавлять информацию об ориентирах, магазинах и достопримечательностях вокруг вас. Стрелки будут вести вас по пешеходным маршрутам.

Обновление Google Wallet

Пользоваться Google Wallet станет удобнее. Вы можете сфотографировать важные предметы, такие как распечатанные билеты или карты, чтобы хранить их в Google Wallet для легкого доступа.

Google Play Protect

Google Play Protect будет использовать ИИ для обнаружения угроз в реальном времени. Также будут улучшены настройки для защиты одноразовых паролей от вредоносных программ, обеспечивая более безопасное взаимодействие.

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