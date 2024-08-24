Какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2024 года: полный список

Сентябрь всегда имеет особую атмосферу. Лето уже осталось позади, а осень постепенно вступает в права, принося прохладу и золотистые листья.

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Этот месяц дарит не только новое начало во многих аспектах жизни, но и праздники, которые украинцы отмечают из поколения в поколение. О них читайте в материале OBOZ.UA.

Украина, как страна с богатым культурным наследием, отмечает в сентябре ряд праздников. Каждый из них несет в себе глубокий символизм и особое значение для украинцев, чествуя важные моменты истории и духовной жизни народа.

1 сентября

Первого сентября Украина традиционно отмечает День знаний, символизирующий начало нового учебного года. Этот праздник имеет особое значение для учащихся, студентов и педагогов, ведь символизирует новое начало и надежды на успехи в учебе.

В этот же день празднуется День предпринимателя, который чествует тех, кто претворяет свои бизнес-идеи в жизнь и способствует экономическому развитию страны.

2 сентября

2 сентября профессионалы нотариального дела отмечают свой день – День нотариата. Этот праздник позволяет поблагодарить нотариусов за их работу, которая является важной частью юридической системы.

8 сентября

8 сентября отмечают Международный день грамотности. Также в этот день празднуется Международный день солидарности журналистов, привлекающий внимание к свободе прессы и правам работников медиа.

Кроме того, в этот день в Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, который чествует трудовую деятельность людей, работающих в этих критически важных отраслях.

9 сентября

9 сентября – это день, когда отмечается Международный день красоты. Также празднуют День тестировщика и День дизайнера-графика, чествуя профессионалов в сфере информационных технологий и графического дизайна.

10 сентября

10 сентября, как Всемирный день предотвращения самоубийств, целью ставит повышение осведомленности о важности психического здоровья и внимательности к близким.

12 сентября

12 сентября отмечают День программиста – праздник, в который поздравляют всех, кто имеет дело с компьютерами и программированием, признавая их вклад в развитие современных технологий.

14 сентября

14 сентября будет богатым на праздники днем. Будет отмечаться День украинского кино, День физкультуры и спорта, популяризирующий активный образ жизни, и День танковых войск, чествующий людей, служащих в танковых частях Вооруженных Сил Украины.

15 сентября

15 сентября празднуют Международный день демократии. Также отмечается День работника леса, подчеркивающий важность лесного хозяйства для экологии и экономики.

16 сентября

16 сентября отмечают Международный день охраны озонового слоя, привлекающий внимание к экологическим проблемам.

17 сентября

17 сентября – День спасателя, который чествует людей, спасающих жизнь в экстремальных ситуациях.

18 сентября

18 сентября – День HR-менеджера, отмечающий профессионалов, отвечающих за управление человеческими ресурсами.

20 сентября

20 сентября – День рекрутера, отмечающий работу людей, помогающих компаниям найти и нанять квалифицированных работников.

21 сентября

21 сентября – это День изобретателя и рационализатора, а также День фармацевтического работника, который чествует тех, кто работает в сфере фармацевтики.

В этот день также празднуют Международный день мира.

22 сентября

22 сентября – День партизанской славы, а также День машиностроителя, отмечающий достижение и развитие машиностроительной отрасли.

27 сентября

27 сентября отмечают День туризма, популяризирующий путешествия и развитие туристической инфраструктуры, а также День воспитателя и всех дошкольных работников, признающий важную роль этих специалистов в воспитании детей.

30 сентября

30 сентября завершает месяц празднованием Международного дня переводчика, Всеукраинского дня библиотек, а также Дня усыновления, что привлекает внимание к проблеме усыновления и поддержки детей-сирот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь в Украине празднуют день Веры, Надежды, Любви и Софии.

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