Какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2024 года: полный список
Сентябрь всегда имеет особую атмосферу. Лето уже осталось позади, а осень постепенно вступает в права, принося прохладу и золотистые листья.
Этот месяц дарит не только новое начало во многих аспектах жизни, но и праздники, которые украинцы отмечают из поколения в поколение. О них читайте в материале OBOZ.UA.
Украина, как страна с богатым культурным наследием, отмечает в сентябре ряд праздников. Каждый из них несет в себе глубокий символизм и особое значение для украинцев, чествуя важные моменты истории и духовной жизни народа.
1 сентября
Первого сентября Украина традиционно отмечает День знаний, символизирующий начало нового учебного года. Этот праздник имеет особое значение для учащихся, студентов и педагогов, ведь символизирует новое начало и надежды на успехи в учебе.
В этот же день празднуется День предпринимателя, который чествует тех, кто претворяет свои бизнес-идеи в жизнь и способствует экономическому развитию страны.
2 сентября
2 сентября профессионалы нотариального дела отмечают свой день – День нотариата. Этот праздник позволяет поблагодарить нотариусов за их работу, которая является важной частью юридической системы.
8 сентября
8 сентября отмечают Международный день грамотности. Также в этот день празднуется Международный день солидарности журналистов, привлекающий внимание к свободе прессы и правам работников медиа.
Кроме того, в этот день в Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, который чествует трудовую деятельность людей, работающих в этих критически важных отраслях.
9 сентября
9 сентября – это день, когда отмечается Международный день красоты. Также празднуют День тестировщика и День дизайнера-графика, чествуя профессионалов в сфере информационных технологий и графического дизайна.
10 сентября
10 сентября, как Всемирный день предотвращения самоубийств, целью ставит повышение осведомленности о важности психического здоровья и внимательности к близким.
12 сентября
12 сентября отмечают День программиста – праздник, в который поздравляют всех, кто имеет дело с компьютерами и программированием, признавая их вклад в развитие современных технологий.
14 сентября
14 сентября будет богатым на праздники днем. Будет отмечаться День украинского кино, День физкультуры и спорта, популяризирующий активный образ жизни, и День танковых войск, чествующий людей, служащих в танковых частях Вооруженных Сил Украины.
15 сентября
15 сентября празднуют Международный день демократии. Также отмечается День работника леса, подчеркивающий важность лесного хозяйства для экологии и экономики.
16 сентября
16 сентября отмечают Международный день охраны озонового слоя, привлекающий внимание к экологическим проблемам.
17 сентября
17 сентября – День спасателя, который чествует людей, спасающих жизнь в экстремальных ситуациях.
18 сентября
18 сентября – День HR-менеджера, отмечающий профессионалов, отвечающих за управление человеческими ресурсами.
20 сентября
20 сентября – День рекрутера, отмечающий работу людей, помогающих компаниям найти и нанять квалифицированных работников.
21 сентября
21 сентября – это День изобретателя и рационализатора, а также День фармацевтического работника, который чествует тех, кто работает в сфере фармацевтики.
В этот день также празднуют Международный день мира.
22 сентября
22 сентября – День партизанской славы, а также День машиностроителя, отмечающий достижение и развитие машиностроительной отрасли.
27 сентября
27 сентября отмечают День туризма, популяризирующий путешествия и развитие туристической инфраструктуры, а также День воспитателя и всех дошкольных работников, признающий важную роль этих специалистов в воспитании детей.
30 сентября
30 сентября завершает месяц празднованием Международного дня переводчика, Всеукраинского дня библиотек, а также Дня усыновления, что привлекает внимание к проблеме усыновления и поддержки детей-сирот.
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