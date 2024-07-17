Какие праздники отмечают 17 июля: важные события этого дня

Каждый день календаря сохраняет в себе отпечаток истории, культуры и традиций. Различные даты имеют особое значение в разных уголках мира.

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17 июля включает в себя множество праздников и памятных событий. О них более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Всемирный день международного правосудия

17 июля отмечается Всемирный день международного правосудия. Этот праздник был установлен в честь принятия Римского устава Международного уголовного суда в 1998 году. Он напоминает о важности борьбы с безнаказанностью и защиты прав человека на глобальном уровне.

Всемирный день Эмоджи

Всемирный день эмодзи – это неофициальный международный праздник, основанный Джереми Берджем, основателем Emojipedia. Этот день посвящен популярным графическим символам, ставшим неотъемлемой частью современной коммуникации.

День Конституции Южной Кореи

В Южной Корее 17 июля отмечается День Конституции. Этот день посвящен принятию важнейшего закона Республики Корея в 1948 году.

День независимости Словакии

17 июля 1992 г. была принята декларация о суверенитете Словацкой Республики. С тех пор ежегодно в этот день ее жители отмечают это памятное событие.

Другие праздники 17 июля 2024 года

Международный день искренней радости за достижения других;

Национальный день автоспорта в Аргентине;

День татуировки;

День национальной радости в Никарагуа;

День рождения короля в Лесото;

День желтой свиньи;

День демократии в Финляндии;

Гион-мацури в Киото, Япония;

День Ю Тирота Синга в штате Мегхалая, Индия;

День рождения Раджи штата Перлис в Малайзии;

Национальный день персикового мороженого в США;

Национальный день хот-дога в США.

Памятные события 17 июля

709 год до н. е. – первое описание полного солнечного затмения.

1754 – в Нью-Йорке открылся Королевский колледж.

1775 год – в США открыли первый в мире военный госпиталь.

1785 год – словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара и объявивший войну Королевству Франция.

1854 год – запущена в эксплуатацию первая в мире горная железная дорога.

1868 год – японская столица перенесена из Киото в Токио.

1918 год – расстрелян последний российский император Николай II.

1942 год – Сталинградская битва.

1997 год – Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

2014 год – вблизи города Торез Донецкой области был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда в Украине отмечают День строителя.

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