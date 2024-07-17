Какие праздники отмечают 17 июля: важные события этого дня
Каждый день календаря сохраняет в себе отпечаток истории, культуры и традиций. Различные даты имеют особое значение в разных уголках мира.
17 июля включает в себя множество праздников и памятных событий. О них более подробно читайте в материале OBOZ.UA.
Всемирный день международного правосудия
17 июля отмечается Всемирный день международного правосудия. Этот праздник был установлен в честь принятия Римского устава Международного уголовного суда в 1998 году. Он напоминает о важности борьбы с безнаказанностью и защиты прав человека на глобальном уровне.
Всемирный день Эмоджи
Всемирный день эмодзи – это неофициальный международный праздник, основанный Джереми Берджем, основателем Emojipedia. Этот день посвящен популярным графическим символам, ставшим неотъемлемой частью современной коммуникации.
День Конституции Южной Кореи
В Южной Корее 17 июля отмечается День Конституции. Этот день посвящен принятию важнейшего закона Республики Корея в 1948 году.
День независимости Словакии
17 июля 1992 г. была принята декларация о суверенитете Словацкой Республики. С тех пор ежегодно в этот день ее жители отмечают это памятное событие.
Другие праздники 17 июля 2024 года
- Международный день искренней радости за достижения других;
- Национальный день автоспорта в Аргентине;
- День татуировки;
- День национальной радости в Никарагуа;
- День рождения короля в Лесото;
- День желтой свиньи;
- День демократии в Финляндии;
- Гион-мацури в Киото, Япония;
- День Ю Тирота Синга в штате Мегхалая, Индия;
- День рождения Раджи штата Перлис в Малайзии;
- Национальный день персикового мороженого в США;
- Национальный день хот-дога в США.
Памятные события 17 июля
- 709 год до н. е. – первое описание полного солнечного затмения.
- 1754 – в Нью-Йорке открылся Королевский колледж.
- 1775 год – в США открыли первый в мире военный госпиталь.
- 1785 год – словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара и объявивший войну Королевству Франция.
- 1854 год – запущена в эксплуатацию первая в мире горная железная дорога.
- 1868 год – японская столица перенесена из Киото в Токио.
- 1918 год – расстрелян последний российский император Николай II.
- 1942 год – Сталинградская битва.
- 1997 год – Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
- 2014 год – вблизи города Торез Донецкой области был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines.
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