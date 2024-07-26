Какие праздники приходятся на 26 июля: кто родился в этот день

Каждый день в Украине и мире отмечается множество праздников, каждый из которых имеет свою уникальную историю и значение. Каждый день в календаре – это момент, когда мы можем ощутить многогранность человеческого опыта и культурного наследия.

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26 июля – это дата, объединяющая многочисленные праздники, выдающиеся исторические события. О них подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

День парашютиста

День парашютиста – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь и увлечение экстремальному спорту, требующий отваги, точности и выдержки. Парашютизм как спорт и профессия имеет глубокое значение, ведь она используется не только для развлечений, но и в военном деле.

День системного администратора

Ежегодно в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора – профессиональный праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу компьютерных систем и сетей. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых, ведь они, часто оставаясь в тени, выполняют очень важную работу, обеспечивающую функционирование современного мира, основанного на информационных технологиях.

Всемирный день болезни Гоше

Всемирный день болезни Гоше призван привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию, которое поражает разные органы и системы организма. Он посвящен повышению осведомленности о болезни, поддержке больных и их семей, а также поиску эффективных методов лечения. болезнь Гоше, поражающая разные органы и системы организма.

День "В один голос"

Это глобальная инициатива с 1996 года, призывающая объединить народы всех стран в чтении Универсальной Конвенции Мира Universal Peace Covenant ровно в 6 часов вечера.

Другие праздники 26 июля 2024 года

День Независимости Мальдивской Республики;

День независимости Республики Либерия;

День Национального восстания Республики Куба;

Анна фест в Форхгайме;

День "Все или ничего" или День крайностей;

День бабушки и дедушки в Гондурасе;

День бабушки и дедушки в Португалии;

День бабушек и дедушек в Испании;

День дедушек и бабушек в Бразилии;

День дяди и тети;

День эквадорского спорта;

День эсперанто;

День города Санта Ана в Сальвадоре;

День города Санта Ана дель Якума в Боливии;

День привидений в Японии;

День разговоров в лифте;

День святой Анны в Италии;

День штата Нью-Йорк в США;

Дни лагуны Уеккермюнде;

Эльтингер Венгертерфест;

Каргил Виджай Дивас в Индии;

Летний собор Гамбурга;

Международный день сохранения мангровых экосистем;

Национальный день Барбадоса;

Национальный день бабушки и дедушки в Аргентине;

Национальный день кофейного милк-шейка и День баранки в США;

Новый год по календарю майя.

Достопримечательности

Вылет американского космического корабля Аполлон-15 (1971);

СССР запускает первую межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету (1957);

Найдение первых Берестяных грамот в Новгороде (1951);

Подписание Великобританией и США в условиях реализации "плана Маршалла" (1948);

Создание в РСФСР Общества охраны природы (1946);

Запуск первой домны на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (1945);

Учреждение Украинского общества помощи Родине в Канаде (1941);

Выход на экраны фильма Александра Довженко "Арсенал" (1929);

Дни рождения 26 июля

Мик Джаггер – легендарный британский рок-музыкант, фронтмен группы The Rolling Stones;

Роджер Тейлор – барабанщик и вокалист английской рок-группы Queen;

Осип Петрович Курилас – живописец и график, один из основателей украинского современного религиозного искусства;

Гелен Миррен – известная британская актриса, лауреат премии "Оскар";

Кевин Спейси – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар";

Сандра Буллок – популярная американская актриса, лауреат премии "Оскар";

Джейсон Стейтем – британский актер, известный своими ролями в боевиках;

Кейт Бекинсейл – британская актриса, звезда фильмов "Другой мир" и "Перл-Харбор";

Карл Юнг – швейцарский психиатр и психолог, основоположник аналитической психологии.

Смерти известных людей 26 июля

Шинейд О'Коннор – известная ирландская певица;

Мерс Каннингем – американский хореограф, реформатор современного танца;

Джордж Геллап – американский статистик, основатель социологической службы;

Готлоб Фреге – германский логик, математик и философ. Положил начало теории математического подтверждения.

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