УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Какие праздники приходятся на 26 июля: кто родился в этот день

Анна Онищенко
NewsLife
3 минуты
39
Какие праздники приходятся на 26 июля: кто родился в этот день

Каждый день в Украине и мире отмечается множество праздников, каждый из которых имеет свою уникальную историю и значение. Каждый день в календаре – это момент, когда мы можем ощутить многогранность человеческого опыта и культурного наследия.

Видео дня

26 июля – это дата, объединяющая многочисленные праздники, выдающиеся исторические события. О них подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

День парашютиста

День парашютиста – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь и увлечение экстремальному спорту, требующий отваги, точности и выдержки. Парашютизм как спорт и профессия имеет глубокое значение, ведь она используется не только для развлечений, но и в военном деле.

День системного администратора

Ежегодно в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора – профессиональный праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу компьютерных систем и сетей. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых, ведь они, часто оставаясь в тени, выполняют очень важную работу, обеспечивающую функционирование современного мира, основанного на информационных технологиях.

Всемирный день болезни Гоше

Всемирный день болезни Гоше призван привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию, которое поражает разные органы и системы организма. Он посвящен повышению осведомленности о болезни, поддержке больных и их семей, а также поиску эффективных методов лечения. болезнь Гоше, поражающая разные органы и системы организма.

День "В один голос"

Это глобальная инициатива с 1996 года, призывающая объединить народы всех стран в чтении Универсальной Конвенции Мира Universal Peace Covenant ровно в 6 часов вечера.

Какие праздники приходятся на 26 июля: кто родился в этот день

Другие праздники 26 июля 2024 года

  • День Независимости Мальдивской Республики;
  • День независимости Республики Либерия;
  • День Национального восстания Республики Куба;
  • Анна фест в Форхгайме;
  • День "Все или ничего" или День крайностей;
  • День бабушки и дедушки в Гондурасе;
  • День бабушки и дедушки в Португалии;
  • День бабушек и дедушек в Испании;
  • День дедушек и бабушек в Бразилии;
  • День дяди и тети;
  • День эквадорского спорта;
  • День эсперанто;
  • День города Санта Ана в Сальвадоре;
  • День города Санта Ана дель Якума в Боливии;
  • День привидений в Японии;
  • День разговоров в лифте;
  • День святой Анны в Италии;
  • День штата Нью-Йорк в США;
  • Дни лагуны Уеккермюнде;
  • Эльтингер Венгертерфест;
  • Каргил Виджай Дивас в Индии;
  • Летний собор Гамбурга;
  • Международный день сохранения мангровых экосистем;
  • Национальный день Барбадоса;
  • Национальный день бабушки и дедушки в Аргентине;
  • Национальный день кофейного милк-шейка и День баранки в США;
  • Новый год по календарю майя.

Достопримечательности

  • Вылет американского космического корабля Аполлон-15 (1971);
  • СССР запускает первую межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету (1957);
  • Найдение первых Берестяных грамот в Новгороде (1951);
  • Подписание Великобританией и США в условиях реализации "плана Маршалла" (1948);
  • Создание в РСФСР Общества охраны природы (1946);
  • Запуск первой домны на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (1945);
  • Учреждение Украинского общества помощи Родине в Канаде (1941);
  • Выход на экраны фильма Александра Довженко "Арсенал" (1929);

Дни рождения 26 июля

  • Мик Джаггер – легендарный британский рок-музыкант, фронтмен группы The Rolling Stones;
  • Роджер Тейлор – барабанщик и вокалист английской рок-группы Queen;
  • Осип Петрович Курилас – живописец и график, один из основателей украинского современного религиозного искусства;
  • Гелен Миррен – известная британская актриса, лауреат премии "Оскар";
  • Кевин Спейси – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар";
  • Сандра Буллок – популярная американская актриса, лауреат премии "Оскар";
  • Джейсон Стейтем – британский актер, известный своими ролями в боевиках;
  • Кейт Бекинсейл – британская актриса, звезда фильмов "Другой мир" и "Перл-Харбор";
  • Карл Юнг – швейцарский психиатр и психолог, основоположник аналитической психологии.

Смерти известных людей 26 июля

  • Шинейд О'Коннор – известная ирландская певица;
  • Мерс Каннингем – американский хореограф, реформатор современного танца;
  • Джордж Геллап – американский статистик, основатель социологической службы;
  • Готлоб Фреге – германский логик, математик и философ. Положил начало теории математического подтверждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда празднуют Преображение Господне в 2024 году и какова новая дата Яблочного Спаса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.