Какие праздники приходятся на 26 июля: кто родился в этот день
Каждый день в Украине и мире отмечается множество праздников, каждый из которых имеет свою уникальную историю и значение. Каждый день в календаре – это момент, когда мы можем ощутить многогранность человеческого опыта и культурного наследия.
26 июля – это дата, объединяющая многочисленные праздники, выдающиеся исторические события. О них подробнее читайте в материале OBOZ.UA.
День парашютиста
День парашютиста – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь и увлечение экстремальному спорту, требующий отваги, точности и выдержки. Парашютизм как спорт и профессия имеет глубокое значение, ведь она используется не только для развлечений, но и в военном деле.
День системного администратора
Ежегодно в последнюю пятницу июля отмечают День системного администратора – профессиональный праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу компьютерных систем и сетей. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых, ведь они, часто оставаясь в тени, выполняют очень важную работу, обеспечивающую функционирование современного мира, основанного на информационных технологиях.
Всемирный день болезни Гоше
Всемирный день болезни Гоше призван привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию, которое поражает разные органы и системы организма. Он посвящен повышению осведомленности о болезни, поддержке больных и их семей, а также поиску эффективных методов лечения. болезнь Гоше, поражающая разные органы и системы организма.
День "В один голос"
Это глобальная инициатива с 1996 года, призывающая объединить народы всех стран в чтении Универсальной Конвенции Мира Universal Peace Covenant ровно в 6 часов вечера.
Другие праздники 26 июля 2024 года
- День Независимости Мальдивской Республики;
- День независимости Республики Либерия;
- День Национального восстания Республики Куба;
- Анна фест в Форхгайме;
- День "Все или ничего" или День крайностей;
- День бабушки и дедушки в Гондурасе;
- День бабушки и дедушки в Португалии;
- День бабушек и дедушек в Испании;
- День дедушек и бабушек в Бразилии;
- День дяди и тети;
- День эквадорского спорта;
- День эсперанто;
- День города Санта Ана в Сальвадоре;
- День города Санта Ана дель Якума в Боливии;
- День привидений в Японии;
- День разговоров в лифте;
- День святой Анны в Италии;
- День штата Нью-Йорк в США;
- Дни лагуны Уеккермюнде;
- Эльтингер Венгертерфест;
- Каргил Виджай Дивас в Индии;
- Летний собор Гамбурга;
- Международный день сохранения мангровых экосистем;
- Национальный день Барбадоса;
- Национальный день бабушки и дедушки в Аргентине;
- Национальный день кофейного милк-шейка и День баранки в США;
- Новый год по календарю майя.
Достопримечательности
- Вылет американского космического корабля Аполлон-15 (1971);
- СССР запускает первую межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету (1957);
- Найдение первых Берестяных грамот в Новгороде (1951);
- Подписание Великобританией и США в условиях реализации "плана Маршалла" (1948);
- Создание в РСФСР Общества охраны природы (1946);
- Запуск первой домны на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (1945);
- Учреждение Украинского общества помощи Родине в Канаде (1941);
- Выход на экраны фильма Александра Довженко "Арсенал" (1929);
Дни рождения 26 июля
- Мик Джаггер – легендарный британский рок-музыкант, фронтмен группы The Rolling Stones;
- Роджер Тейлор – барабанщик и вокалист английской рок-группы Queen;
- Осип Петрович Курилас – живописец и график, один из основателей украинского современного религиозного искусства;
- Гелен Миррен – известная британская актриса, лауреат премии "Оскар";
- Кевин Спейси – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар";
- Сандра Буллок – популярная американская актриса, лауреат премии "Оскар";
- Джейсон Стейтем – британский актер, известный своими ролями в боевиках;
- Кейт Бекинсейл – британская актриса, звезда фильмов "Другой мир" и "Перл-Харбор";
- Карл Юнг – швейцарский психиатр и психолог, основоположник аналитической психологии.
Смерти известных людей 26 июля
- Шинейд О'Коннор – известная ирландская певица;
- Мерс Каннингем – американский хореограф, реформатор современного танца;
- Джордж Геллап – американский статистик, основатель социологической службы;
- Готлоб Фреге – германский логик, математик и философ. Положил начало теории математического подтверждения.
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