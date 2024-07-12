Какие праздники выпадают на 12 июля: приметы этого дня

В день 12 июля Православная церковь Украины чествует святых мучеников Прокла и Иллария, а также преподобного Михаила Малеина. А в мире между тем отмечают международный профессиональный праздник – День бортпроводника.

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OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся датах 12 июля. А также о традициях и приметах этого дня.

Какой церковный праздник православные отмечают 12 июля

На этот день у православных выпадает несколько памятных дат. В частности, церковь чтит память святых мучеников Прокла и Иллария. Они жили на рубеже I и II веков и пострадали от гонений на христиан во времена правления императора Траяна. Прокла приговорили к пыткам за то, что открыто называл себя христианином, и в конце концов замучили до смерти. Его племянник Илларий все это время оставался рядом и поддерживал своего родственника, за что тоже был арестован и казнен.

Приблизительно тогда же в Византии жил потомок влиятельной византийской семьи по имени Мануйло. В юности он избрал себе военную карьеру, вступив в армию императора Льва VI Мудрого. Однако вскоре принял монашеский постриг и получил имя Михаил. Впоследствии он основал на Пелопоннесе монастырь и стал игуменом. Он прославился благодаря своему аскетизму, духовным подвигам и наставлениям, которые давал своим ученикам.

Приметы и запреты 12 июля

Поскольку больших церковных праздников на этот день не приходится, то и существенных запретов не налагается. Однако нежелательно ссориться, злословить, употреблять ругательства, сплетничать и распускать слухи.

Погоду в этот день прогнозировали по следующим приметам:

туман – к плохому урожаю;

утром нет росы – к ненастью;

росы много – день обещает быть жарким, как и все остальное лето;

холодный день – будет морозная зима.

Какие еще праздники отмечают 12 июля

Всемирный день бортпроводника – праздник чествует труд людей, которые на борту самолета, корабля или другого вида транспорта помогают пассажирам и обеспечивают им комфортное путешествие. Профессия возникла в 1928 году в Германии и быстро приобрела популярность по всему миру. Уже через два года бортпроводниками начали нанимать женщин.

День людей с разным цветом глаз – это явление называется heterochromia iridum. Возникает оно из-за неравномерного распределения пигмента меланина в радужных оболочках. Когда-то гетерохромия считалась признаком того, что у человека есть магические способности. На самом деле это просто особенность внешности, которая имеет уникальный вид и всегда привлекает внимание.

День фотографа – католики в этот день чтят память святой Вероники. Женщина встретила Иисуса, несшего крест по дороге на свою казнь. Она пожалела его и дала ему свой платок, чтобы вытер лицо от пота. Согласно легенде на этом платке отразился лик Христа. Именно поэтому святую Веронику считают покровительницей фотографов и в день ее чествования поздравляют.

Выдающиеся исторические события 12 июля

1679 – английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (Ф. Орлика, К. Гордиенко).

1917 – во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт.

1941 – в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.

1989 – последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.

2009 – Президентом Литвы впервые стала женщина – Даля Грибаускайте.

2011 – Нептун завершил свой первый со времени открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

Родившийся 12 июля

100 до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;

1813 - Клод Бернар, французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, основатель эндокринологии;

1854 - Джордж Истмен, изобретатель и первый производитель фотокамеры "Kodak";

1883 – Михаил Билинский, украинский военный деятель, контр-адмирал УНР, один из организаторов украинского морского министерства, министр морских дел УНР и министр внутренних дел УНР, организатор и командир Дивизии морской пехоты Директории УНР.

1884 - Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.

1888 - Хана Орлова, французский скульптор и график украинского происхождения.

1892 - Бруно Шульц, польский писатель и график еврейского происхождения, всю жизнь прожил в Дрогобыче.

1902 - Петр Голота, украинский писатель (поэт, прозаик), журналист, художник.

1907 – Петр Гайдамака, украинский композитор, дирижер.

1934 – Ван Клиберн, американский пианист.

1935 – Вадим Гетьман, украинский политик и финансист.

1938 – Юлия Сегаль, украинско-израильский скульптор. Родилась в Харькове, окончила Харьковское художественное училище.

1963 – Стелла Захарова, украинская гимнастка.

1967 – Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.

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