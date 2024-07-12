Какие праздники выпадают на 12 июля: приметы этого дня
В день 12 июля Православная церковь Украины чествует святых мучеников Прокла и Иллария, а также преподобного Михаила Малеина. А в мире между тем отмечают международный профессиональный праздник – День бортпроводника.
OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся датах 12 июля. А также о традициях и приметах этого дня.
Какой церковный праздник православные отмечают 12 июля
На этот день у православных выпадает несколько памятных дат. В частности, церковь чтит память святых мучеников Прокла и Иллария. Они жили на рубеже I и II веков и пострадали от гонений на христиан во времена правления императора Траяна. Прокла приговорили к пыткам за то, что открыто называл себя христианином, и в конце концов замучили до смерти. Его племянник Илларий все это время оставался рядом и поддерживал своего родственника, за что тоже был арестован и казнен.
Приблизительно тогда же в Византии жил потомок влиятельной византийской семьи по имени Мануйло. В юности он избрал себе военную карьеру, вступив в армию императора Льва VI Мудрого. Однако вскоре принял монашеский постриг и получил имя Михаил. Впоследствии он основал на Пелопоннесе монастырь и стал игуменом. Он прославился благодаря своему аскетизму, духовным подвигам и наставлениям, которые давал своим ученикам.
Приметы и запреты 12 июля
Поскольку больших церковных праздников на этот день не приходится, то и существенных запретов не налагается. Однако нежелательно ссориться, злословить, употреблять ругательства, сплетничать и распускать слухи.
Погоду в этот день прогнозировали по следующим приметам:
- туман – к плохому урожаю;
- утром нет росы – к ненастью;
- росы много – день обещает быть жарким, как и все остальное лето;
- холодный день – будет морозная зима.
Какие еще праздники отмечают 12 июля
Всемирный день бортпроводника – праздник чествует труд людей, которые на борту самолета, корабля или другого вида транспорта помогают пассажирам и обеспечивают им комфортное путешествие. Профессия возникла в 1928 году в Германии и быстро приобрела популярность по всему миру. Уже через два года бортпроводниками начали нанимать женщин.
День людей с разным цветом глаз – это явление называется heterochromia iridum. Возникает оно из-за неравномерного распределения пигмента меланина в радужных оболочках. Когда-то гетерохромия считалась признаком того, что у человека есть магические способности. На самом деле это просто особенность внешности, которая имеет уникальный вид и всегда привлекает внимание.
День фотографа – католики в этот день чтят память святой Вероники. Женщина встретила Иисуса, несшего крест по дороге на свою казнь. Она пожалела его и дала ему свой платок, чтобы вытер лицо от пота. Согласно легенде на этом платке отразился лик Христа. Именно поэтому святую Веронику считают покровительницей фотографов и в день ее чествования поздравляют.
Выдающиеся исторические события 12 июля
1679 – английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.
1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (Ф. Орлика, К. Гордиенко).
1917 – во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт.
1941 – в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.
1989 – последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.
2009 – Президентом Литвы впервые стала женщина – Даля Грибаускайте.
2011 – Нептун завершил свой первый со времени открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.
Родившийся 12 июля
100 до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;
1813 - Клод Бернар, французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, основатель эндокринологии;
1854 - Джордж Истмен, изобретатель и первый производитель фотокамеры "Kodak";
1883 – Михаил Билинский, украинский военный деятель, контр-адмирал УНР, один из организаторов украинского морского министерства, министр морских дел УНР и министр внутренних дел УНР, организатор и командир Дивизии морской пехоты Директории УНР.
1884 - Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.
1888 - Хана Орлова, французский скульптор и график украинского происхождения.
1892 - Бруно Шульц, польский писатель и график еврейского происхождения, всю жизнь прожил в Дрогобыче.
1902 - Петр Голота, украинский писатель (поэт, прозаик), журналист, художник.
1907 – Петр Гайдамака, украинский композитор, дирижер.
1934 – Ван Клиберн, американский пианист.
1935 – Вадим Гетьман, украинский политик и финансист.
1938 – Юлия Сегаль, украинско-израильский скульптор. Родилась в Харькове, окончила Харьковское художественное училище.
1963 – Стелла Захарова, украинская гимнастка.
1967 – Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.
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