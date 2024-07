Какие праздники выпадают на 13 июля: история Собора архангела Гавриила

Православные Украины после перехода на новоюлианский календарь отмечают 13 июля Собор архангела Гавриила. Также в этот день выпадает Собор двенадцати апостолов.

Какие еще знаменательные события случились в этот день. Также вспоминаем выдающихся именинников 13 июля.

Какой церковный праздник православные отмечают 13 июля

Праздник архангела Гавриила отмечается по церковному календарю дважды в год. Весной он выпадает на день сразу после Благовещения, то есть 26 марта. А праздник 13 июля называется "Гаврила летний". В эти дни верующие чтят одного из семи архангелов, которого еще называют Левой Рукой Бога. Согласно Библии, именно на него возлагается миссия доставлять сообщения от Господа. Например, Гавриил принес Деве Марии известие о том, что она родит Спасителя.

В праздник архангела Гавриила принято в молитве просить его покровительства и благословения. В храмах в этот день проводятся специальные богослужения.

Поводом для установления праздника послужило освящение в ХVII веке Константинопольского храма, построенного в честь архангела. Гавриил считается покровителем музыкантов и учителей, ему молятся о зачатии детей при бесплодии и помощи в усыновлении, также его просят о благополучном течении беременности.

Несмотря на то, что этот праздник не входит в число величайших церковных торжеств, его очень уважают. Поэтому в Собор архангела Гавриила нужно соблюдать достаточно четкие правила поведения:

день следует посвятить молитве и очищению души, можно прости у архангела благословения;

нельзя отказывать в просьбах о помощи и поддержке;

следует избегать тяжелого труда, особенно на земле;

нужно избегать ссор, конфликтов и ругательств;

от любых недостойных поступков следует воздерживаться;

в пище и питье важна сдержанность.

Какие еще праздники отмечают 13 июля

Международный день камней – был установлен в честь твердых геологических пород, сыгравших ключевую роль в становлении человеческой цивилизации. В эту дату чтят горные породы и минералы, которые издавна давали людям орудия труда и служили строительным материалом, а также материалом для произведений искусства.

Выдающиеся исторические события 10 июля

1728 – Датский морской офицер Витус Беринг отправился в плавание от Камчатки на север для открытия пролива между Америкой и Азией

1772 – британский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

1837 – королева Великобритании Виктория переехала в Букингемский дворец, ставший основной резиденцией британских монархов.

1897 – Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1908 – в Лондоне открылись IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.

1930 – в Уругвае стартовал первый в истории Чемпионат мира по футболу.

1938 – Первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Само представление проходило этажом выше и передавалось вниз с помощью телевещания.

1939 – Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart".

1947 – В Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом. От участия в конференции отказались страны советского блока и Финляндия, но предложение им присоединиться к плану позже оставалось в силе.

1973 – вышел первый альбом группы Queen. Одноименная пластинка содержала 10 треков и значительного успеха не имела, хотя впоследствии песни Keep Yourself Alive, Liar, The Night Comes Down и Seven Seas of Rhye... вошли в список безусловных хитов коллектива.

1985 – украинский прыгун с шестом Сергей Бубка на соревнованиях в Париже впервые преодолел высоту 6 метров.

Кто родился 13 июля

1527 – Джон Ди, английский математик и географ, королевский астролог, первый переводчик на английском языке Евклидовой "Геометрии".

1590 – Климент X, Папа римский.

1608 – Фердинанд III Габсбург, император Священной римской империи.

1808 – Патрис де Мак-Магон, президент Франции в 1873-79, маршал, герцог, подавивший Парижскую коммуну.

1874 – Марко Черемшина, украинский писатель.

1923 – Михаил Пуговкин, советский киноактер ("Свадьба в Малиновке", "Спортлото-82", "Иван Васильевич меняет профессию").

1925 – Раиса Сергиенко, украинская певица.

1934 – Воле Шоинка, нигерийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1986 года "за создание театра огромной культурной перспективы и поэзии".

1938 – Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии.

1939 – Мовчан Павел Михайлович, украинский писатель, народный депутат Украины.

1940 – Иван Сокульский, украинский поэт, правозащитник, общественный деятель, член Украинской хельсинкской группы.

1940 – Патрик Стюарт, американский актер.

1942 – Гаррисон Форд, американский актер ("Звездные войны", "Индиана Джонс", "Самолет президента", "Беглец").

1944 – Эрне Рубик, венгерский изобретатель; самое известное изобретение – кубик Рубика.

1946 – Чич Марин, американский киноактер.

1967 – Бенни Бенасси, итальянский диджей.

1976 – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

