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Какие страны Европы не очень гостеприимны к туристам: там даже ввели ограничения

Анна Онищенко
NewsLife
3 минуты
3,3 т.
Какие страны Европы не очень гостеприимны к туристам: там даже ввели ограничения

Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики, которая ежегодно привлекает миллионы людей в разные уголки планеты. Однако популярность некоторых мест иногда чревата и негативными последствиями.

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Некоторые европейские города традиционно считаются одними из самых популярных туристических направлений. О том, какие из них стремятся ограничить поток путешественников на свою территорию, рассказал Mirror.

Общины по всей Европе борются с последствиями чрезмерного посещения. Толпы, высокие цены на аренду жилья, шум и т.д. – это повлияло на то, что некоторые города начали вводить ограничительные меры для туристов. Их целью является, как правило, сохранение исторических и культурных памятников, а также улучшение условий жизни местного населения.

Италия

Италия в последние годы приняла различные меры по борьбе с чрезмерным туризмом. В Венеции ЮНЕСКО предупредило о возможном "необратимом вреде" историческому центру, поэтому для дневных посетителей ввели плату за вход в размере 5 евро. В 2019 году также запретили круизным лайнерам заходить в центр города.

В Портофино штрафуют туристов, которые делают селфи в популярных местах Instagram, чтобы избежать пробок. В Риме ввели новые правила для туристов, за несоблюдение которых предусмотрен штраф: запрещено ходить топлесс, есть "беспорядочную" еду или оставлять любовные замки.

В Сардинии запретили ходить по розовым пескам Spiaggia Rosa, а во Флоренции запретила использование Airbnb и краткосрочную частную аренду в центре города.

Греция

Поскольку Афины являются популярным местом отдыха, неудивительно, что там начали принимать меры по предотвращению чрезмерного туризма. С сентября 2023 года количество людей, посещающих Акрополь, было ограничено 20 000 в день. Чтобы уменьшить количество путешествующих к древней достопримечательностм, теперь посетители должны бронировать временной интервал посещения заранее.

А острова Санторини и Миконос ограничили количество круизных лайнеров, чтобы снизить поток туристов.

Какие страны Европы не очень гостеприимны к туристам: там даже ввели ограничения

Австрия

В австрийском городе Гальштат приняты меры, чтобы уменьшить количество туристов, посещающих живописную местность. В самом популярном месте для фото, с которого виден берег озера, построили деревянные ограды, закрывающие виды.

Город находится под охраной ЮНЕСКО, но в среднем посещает 10 000 человек в день. Поэтому власти также ограничили количество туристических автобусов и автомобилей, которым разрешено въезжать в город.

Нидерланды

Последние меры амстердамской кампании против "чрезмерного туризма" включают установление ограничений на количество речных круизов, проходящих по водным путям столицы. Также планируется запретить строительство новых гостиниц и ограничить въезд и пребывание туристов в городе.

Испания

В Барселоне был введен муниципальный туристический налог в размере от 5,25 до 6,75 евро за ночь. Столица Каталонии также сократила количество круизных судов и планирует искоренить краткосрочную туристическую аренду к концу десятилетия.

В то же время в Севилье планируют взимать плату за вход на историческую площадь Испании. На Майорке продолжаются протесты против туризма, поэтому ожидается, что власти введут новые меры.

Какие страны Европы не очень гостеприимны к туристам: там даже ввели ограничения

Франция

Министр туризма Франции Оливия Грегуар недавно представила дорожную карту борьбы с "избыточным туризмом". В ней речь шла о мерах по регулированию туристических потоков и поддержке местных органов власти, подвергшихся всплеску посетителей в июне прошлого года.

Великобритания

Корнуолл ежегодно сталкивается с чрезмерным потоком посетителей, поэтому теперь некоторые корнуольские выходцы сталкиваются с предложением об обязательной регистрации. В марте прошлого года правительство также предложило выделить 160 миллионов фунтов стерлингов на подавление "проблемного" поведения.

Хорватия

Дубровник ввел новые меры для отдыхающих, запретив ходить в купальниках, есть и пить у культурных достопримечательностей и лазить по городским стенам. Все перечисленные правонарушения караются штрафами и привлечением к уголовной ответственности. Посетители также должны платить 2,65 евро за ночь с апреля по сентябрь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Венеции запретили большие группы туристов.

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