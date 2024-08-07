Какие страны Европы не очень гостеприимны к туристам: там даже ввели ограничения

Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики, которая ежегодно привлекает миллионы людей в разные уголки планеты. Однако популярность некоторых мест иногда чревата и негативными последствиями.

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Некоторые европейские города традиционно считаются одними из самых популярных туристических направлений. О том, какие из них стремятся ограничить поток путешественников на свою территорию, рассказал Mirror.

Общины по всей Европе борются с последствиями чрезмерного посещения. Толпы, высокие цены на аренду жилья, шум и т.д. – это повлияло на то, что некоторые города начали вводить ограничительные меры для туристов. Их целью является, как правило, сохранение исторических и культурных памятников, а также улучшение условий жизни местного населения.

Италия

Италия в последние годы приняла различные меры по борьбе с чрезмерным туризмом. В Венеции ЮНЕСКО предупредило о возможном "необратимом вреде" историческому центру, поэтому для дневных посетителей ввели плату за вход в размере 5 евро. В 2019 году также запретили круизным лайнерам заходить в центр города.

В Портофино штрафуют туристов, которые делают селфи в популярных местах Instagram, чтобы избежать пробок. В Риме ввели новые правила для туристов, за несоблюдение которых предусмотрен штраф: запрещено ходить топлесс, есть "беспорядочную" еду или оставлять любовные замки.

В Сардинии запретили ходить по розовым пескам Spiaggia Rosa, а во Флоренции запретила использование Airbnb и краткосрочную частную аренду в центре города.

Греция

Поскольку Афины являются популярным местом отдыха, неудивительно, что там начали принимать меры по предотвращению чрезмерного туризма. С сентября 2023 года количество людей, посещающих Акрополь, было ограничено 20 000 в день. Чтобы уменьшить количество путешествующих к древней достопримечательностм, теперь посетители должны бронировать временной интервал посещения заранее.

А острова Санторини и Миконос ограничили количество круизных лайнеров, чтобы снизить поток туристов.

Австрия

В австрийском городе Гальштат приняты меры, чтобы уменьшить количество туристов, посещающих живописную местность. В самом популярном месте для фото, с которого виден берег озера, построили деревянные ограды, закрывающие виды.

Город находится под охраной ЮНЕСКО, но в среднем посещает 10 000 человек в день. Поэтому власти также ограничили количество туристических автобусов и автомобилей, которым разрешено въезжать в город.

Нидерланды

Последние меры амстердамской кампании против "чрезмерного туризма" включают установление ограничений на количество речных круизов, проходящих по водным путям столицы. Также планируется запретить строительство новых гостиниц и ограничить въезд и пребывание туристов в городе.

Испания

В Барселоне был введен муниципальный туристический налог в размере от 5,25 до 6,75 евро за ночь. Столица Каталонии также сократила количество круизных судов и планирует искоренить краткосрочную туристическую аренду к концу десятилетия.

В то же время в Севилье планируют взимать плату за вход на историческую площадь Испании. На Майорке продолжаются протесты против туризма, поэтому ожидается, что власти введут новые меры.

Франция

Министр туризма Франции Оливия Грегуар недавно представила дорожную карту борьбы с "избыточным туризмом". В ней речь шла о мерах по регулированию туристических потоков и поддержке местных органов власти, подвергшихся всплеску посетителей в июне прошлого года.

Великобритания

Корнуолл ежегодно сталкивается с чрезмерным потоком посетителей, поэтому теперь некоторые корнуольские выходцы сталкиваются с предложением об обязательной регистрации. В марте прошлого года правительство также предложило выделить 160 миллионов фунтов стерлингов на подавление "проблемного" поведения.

Хорватия

Дубровник ввел новые меры для отдыхающих, запретив ходить в купальниках, есть и пить у культурных достопримечательностей и лазить по городским стенам. Все перечисленные правонарушения караются штрафами и привлечением к уголовной ответственности. Посетители также должны платить 2,65 евро за ночь с апреля по сентябрь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Венеции запретили большие группы туристов.

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