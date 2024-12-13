Какие страны и города чаще всего искали в Google в 2024 году: выбор туристов

В этом году сфера туризма ознаменовалась новыми тенденциями. Эксперты наблюдали рост посещений концертов, спортивных событий и массовых мероприятий. Более 10 миллионов любителей музыки путешествовали, чтобы увидеть тур Eras Tour Тейлор Свифт. Олимпийские игры посетили более 3 миллионов любителей спорта.

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Год назад специалисты предполагали эти тенденции как часть прогнозов по путешествиям. Google обнародовал официальные данные и показал, какие тенденции и направления на самом деле получили популярность в этом году.

10. Дубровник Хорватия

Хорватия постепенно завоевывает репутацию популярнейшего туристического направления Европы. Побережье Адриатики признано одним из самых привлекательных и чистых на континенте. В топ попали такие города как Сплит и Загреб. А на первом месте – исторический город Дубровник. Хорватия имеет более 4000 км береговой линии, поэтому здесь огромный выбор пляжей.

9. Маврикий

Маврикий снова набирает популярность. В восьмидесятых и девяностых годах Маврикий был излюбленным местом толпы джет-сета, но со временем его блестящая привлекательность потускнела. Теперь остров снова в центре внимания благодаря многочисленным первоклассным гостиницам, оживлению мер по сохранению природы и росту рекреационных зон.

8. Мексика

Мексика – это белые песчаные пляжи, тропические леса и невероятная кухня. Мексика имеет все составляющие, подходящие для любого путешественника – гурманы могут проводить дни на рынках и ресторанах в Мехико, историки могут углубиться в глубокие хроники руин майя и ацтеков, а любители фотографий могут отправиться прямо к сенотам, где сапфирово-голубая. вода блестит в солнечных лучах.

7. Кипр

Кипр – это не только теплое море и бескрайние пляжи. Можно подняться на скалистые горы, покрытые снегом, или изучить природу острова. Море в этом регионе признано одним из самых лучших для дайвинга. Любителям истории понравятся давние руины и византийские церкви

6. Португалия

Португалия всегда найдет чем удивить путешественников. Город Порту является относительным новичком в списке, но запросы на это направление выросли. Удаленный архипелаг Азорских островов часто игнорируют в пользу пляжных курортов страны.

5. Египет

Египет остается неизменным местом в перечнях туристов. Египет – это не только функция "все включено". Это прекрасная возможность погрузиться в древнюю историю, посетить художественные галереи, увидеть Нил и пустыню Сахару.

4. Италия

В топ этого года попал Милан с его первоклассными шопингами, Флоренция – колыбель искусства и Тоскана с бескрайними виноградниками. В категории гастрономического туризма на первом месте – Рим.

3. Мальта

Этот остров является популярным европейским направлением. В топ года попала столица – город Валетта. Мальта может быть слишком жаркой летом, поэтому зимние месяцы идеально подходят для путешествий в это средиземноморское островное государство. Скалолазание и пешие прогулки особенно приятны в межсезонье, поскольку сельская местность в эту пору самая зеленая.

2. Греция

На втором месте в топ-года – Греция. Афины, Миконос, Кефалония, Крит, Санторини – эти направления постоянно пользуются популярностью.

1. Турция

И на первом месте – Турция. Интересно, кстати, она не попала в топ-10 в 2023 году. Турция действительно заслуживает своего места – это разнообразная страна, где можно узнать культуру, историю, грандиозную архитектуру. Отправляйтесь на побережье, чтобы увидеть волшебные виды, аутентичные деревни и шикарные богемные места отдыха. Стоит посетить Стамбул – важный морской порт, крупный промышленный и культурный центр Турции, расположенный на берегу Босфора.

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