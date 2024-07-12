Какие страны в Европе популярны среди туристов в 2024 году: тенденции начали меняться

Рекордные летние температуры побуждают к скорейшему отпуску. Согласно последним прогнозам Всемирной туристической организации, туристы потратят в Европе рекордные 800 миллиардов евро, что на 37% больше, чем в допандемические времена.

Видео дня

Последний отчет Европейской туристической комиссии подтверждает, что спрос на некоторые регионы продолжает стремительно расти. Детали рассказало издание Bloomberg.

Эксперты отмечают, что движущей силой европейского туристического бума в этом году являются американцы, и 72% рекордных туристических расходов пришлось на страны Западной Европы.

"Пока мы видим, что южноевропейские и средиземноморские направления остаются фаворитами для путешественников в Европе", – отметил Эдуардо Сантандер, главный исполнительный директор Европейской туристической комиссии.

Туристы продолжают отдавать предпочтение теплой погоде и соотношению цены и качества – а это можно найти в некоторых частях Южной Европы.

Ни аномальная жара, ни прошлогодние лесные пожары не повлияли на популярность Греции. За последний год в стране выросло количество роскошных и в то же время доступных отелей, большинство из которых расположены вдали от самых дорогих мест Санторини и Миконоса.

Но и северные направления быстро завоевывают популярность. На самом деле данные подтверждают, что изменения в моделях европейского туризма уже происходят: в первой половине 2024 больше посетителей стекалось к местам с умеренной погодой и меньшим количеством людей. Это привело к заметному росту туризма в Дании (+38%), Норвегии (+18%) и Швеции (+9%) по сравнению с 2019 годом.

Количество иностранных туристов в Хорватии и Мальте – на 7,6% и 37% соответственно.

Места с благоприятным обменом валюты также приобретают популярность – Болгария (+29%), Сербия (+40%) и Турция (+22%).

По рейтингам онлайн-бронирований Европа традиционно занимает первенство. На втором и третьем местах оказались Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Многим надоели популярные маршруты, поэтому малоизвестные места, такие как Магеройя в Норвегии, Борнхольм в Дании и Иона в Шотландии активно привлекают внимание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что отдых в Барселоне будет стоить дороже.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.