Какие удобрения хорошие и плохие для помидоров: советы для новичков

Выращивание рассады помидоров – важный этап получения богатого урожая. Правильная подкормка играет ключевую роль в развитии растений, особенно на ранних стадиях.

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Эксперты рассказали, какие удобрения лучше использовать для рассады томатов и как правильно их применять. Правильная подкормка рассады, это залог хорошего урожая.

Рассаду томатов выращивают в комнатных условиях при искусственной подсветке. Оптимальная температура для развития рассады днем – 19-22°C, ночью – 16-18°C. Важно обеспечить умеренный полив и рыхление почвы.

Главный элемент для рассады томатов – фосфор

Фосфор – главный элемент, необходимый молодым растениям для развития корневой системы и формирования цветочных кистей. Для подкормки можно использовать азотные удобрения с формулой 13:40:13 или безазотные, такие как монофосфат калия.

Какое удобрение лучше выбрать

Выбор удобрения зависит от условий выращивания рассады. Если есть возможность умерить вытягивание растений, можно использовать азотные удобрения. В противном случае лучше применять монофосфат калия.

Когда начинать подкормку рассады

Первую подкормку проводят с появлением первого настоящего листа. В этот период начинается закладка первой цветочной кисти, поэтому фосфор особенно необходим. После пикирования рассаду поливают раствором, содержащим фосфор.

Как правильно приготовить раствор для подкормки

Для приготовления раствора нужно 15–20 г удобрения развести в 10 л воды. Вторую подкормку проводят через 7-10 дней после первой, третья – через такой же промежуток времени.

Фосфор необходим не только для рассады томатов, но и для любых других сеянцев, поскольку они закладывают генеративные органы примерно в одно и то же время.

OBOZ.UA на днях писал, что можно посадить рядом с помидорами, чтобы они лучше росли.

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