Какие звездные пары были самыми стильными в 2024 году: топ-5

В 2024 году мировые знаменитости не только поражали своими талантами, но и задавали модные тренды. На красных дорожках, светских мероприятиях и даже в обыденной жизни они демонстрировали изысканный стиль и гармоничные образы.

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Некоторые звездные пары стали настоящими иконами моды, увлекая поклонников своими нарядами. Их стильные выходы обсуждали в соцсетях и модных изданиях по всему миру. Эксперты из Vogue.com назвали пять самых стильных пар 2024 года, покоривших мир моды.

Рианна и A$AP Rocky

Эта пара давно стала стильной иконой, доказывая, что мода для двоих – настоящее искусство. Они идеально дополняют друг друга, каждый раз показывая гармоничные и продуманные образы. Независимо от того, выбирают ли они роскошные наряды для красной дорожки или кэжуал-луки для повседневного выхода, их стиль всегда остается безупречным. Эта звездная пара смело экспериментирует с трендами, совмещая высокий стиль и уличную моду. Без сомнения, они по праву считаются чемпионами парного стиля.

Оливия Родриго и Луи Партридж

Оливия Родриго и Луи Партридж хотя и стараются сохранять свои отношения подальше от публичности, но их общие выходы не остаются незамеченными. На Венецианском кинофестивале они произвели впечатление стильного дуэта: Родриго выбрала черное платье Rodarte в стиле 90-х с цветастым бархатным выгоранием и розеткой, а Партридж выглядел как настоящая кинозвезда в элегантном, но расслабленном костюме без галстука. Их образы удачно дополняли друг друга, создавая атмосферу ретро-гламура.

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд

Эта пара – настоящие мастера сохранения приватности, но их стиль говорит сам за себя. Они не просто пытаются остаться инкогнито, а делают это с максимальной эстетикой: наушники поверх шляпы, а в Оливии – еще и поверх платка. К этому прилагаются три большие сумки Bottega Veneta, ставшие частью их незаметного, но изысканного образа. Несмотря на все попытки спрятаться от лишних взглядов, этот дуэт выглядит стильно и гармонично. Им не нужно афишировать свои отношения – их стиль говорит сам за себя.

Эмма Коррин и Рами Малек

Пара умело сочетает элегантность и расслабленный стиль. Коррин славится своими смелыми выходами на красной дорожке, однако в повседневной жизни их стиль гармонично перекликается с непринужденным образом Малека. Натуральные ткани, нейтральные оттенки и неожиданные модные акценты делают их образы неповторимыми. То ли прогулка по пляжу Ипанема, то ли выход на кинопремьеру – они всегда выглядят стильно и согласованно. Их дуэт – это воплощение современной моды с легким привкусом авантюрности.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Звездная пара соблюдает сдержанную элегантность, но их выход на показ Loewe стал настоящим модным открытием. Пара сделала ставку на высокомодный трикотаж, доказав, что им все равно хорошо в классических и авангардных образах. Их стильный эксперимент вызвал восхищение у модных критиков и поклонников. Несмотря на минимализм в публичных выходах, этот смелый шаг стал ярким напоминанием об их безупречной модной чувственности.

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