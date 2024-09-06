Каких популярных брендов авто следует избегать: советы механиков

Популярность бренда завоевывается долго, а разрушиться может моментально. Стоит где-нибудь просчитаться с качеством авто, увеличить расход топлива или усложнить обслуживание, как профессионалы начнут критиковать бренд.

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Именно так произошло с шестью автоконцернами, продукция которых попала под шквал критики профессиональных механиков. Издание GOBankingRates поговорило со специалистами, чтобы составить этот список. И вот какие бренды попали в антирейтинг.

Ford

Американская компания существенно потеряла в надежности в последнее время. Согласно исследованию надежности JD Power, в автомобилях Ford в среднем возникает около 239 проблем на 100 автомобилей. Это делает их одними из наименее надежных. А также повышает затраты времени и денег на ремонт. Наиболее распространенные проблемы включают неприятности с двигателем, отказы трансмиссии и неисправности электрической системы. И это при среднем расходе топлива – 13 литров на 100 км пути, что очень немало.

GMC

Один из ведущих брендов, автомобилей которого тоже рекомендуют избегать. Да, они обладают впечатляющими характеристиками, но при этом страдает их надежность. Особенно слабые места – это трансмиссия и подвеска. Очень недешевый автомобиль приносит своему владельцу еще больше затрат, ведь часто ломается и требует обслуживания. В городе машины GMC в среднем потребляют 11 литров топлива на 100 км, а на шоссе – 8,5 литров.

Volvo

Наиболее проблемными у шведского бренда являются новые электромобили. В среднем исследования показывают, что у Volvo возникает 245 проблем на 100 автомобилей. При этом ремонтаа они требуют нередко очень дорогого. Volvo также имеет 30,46% вероятность того, что им потребуется капитальный ремонт в течение первых 10 лет. Некоторые распространенные области, в которых у Volvo возникают проблемы, включают отказы электрической системы, неисправности информационно-развлекательной системы и другие проблемы с высокотехнологичными компонентами.

Mercedes-Benz

Популярный немецкий бренд в последнее время не оправдывает ни своей славы, ни стоимости своих новых машин. К тому же "мерсы" могут быть очень дорогими в обслуживании. У новых авто снизилось качество трансмиссии и не очень исправно работают некоторые функции помощи водителю. Исследование надежности JD. Power показало, что на 100 автомобилей приходится 218 проблем, что делает Mercedes Benz достаточно ненадежным.

Rivian

Несмотря на инновационный подход к конструированию электромобилей и поразительные характеристики, автомобили Rivian заметно страдают от проблем с надежностью. Машины с электрическим двигателем обычно дороже традиционных моделей, при этом для Rivian может быть сложно найти нужные детали и квалифицированных специалистов, что делает их потенциально дорогой покупкой. И настоящей проблемой в ремонте.

Land Rover

Этот люксовый бренд в последнее время много критиковали за частые отказы электрической системы и проблемы с пневматической подвеской. Стоимость обслуживания Land Rover стала непомерно высокой. Поэтому механики советуют избегать этих машин, если вы не хотите потратить действительно значительную сумму на авто, а затем существенно вкладываться в поддержание его в рабочем состоянии.

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