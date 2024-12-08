Какими функциями может удивить iPhone SE 4: озвучено ожидание

Следующее поколение бюджетного смартфона Apple, iPhone SE 4, как ожидается, станет значительным шагом вперед по сравнению со своим предшественником. По последним данным, компания может выпустить сразу две версии устройства с разными размерами экрана, что станет новым явлением для линейки SE.

Видео дня

Если раньше iPhone SE предлагался только в одном размере экрана, то новые источники свидетельствуют, что Apple может расширить линейку и предложить пользователям выбор между двумя вариантами: с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеем.

Это решение может быть вдохновлено успехом моделей iPhone 14 и iPhone 14 Plus, хотя последняя не приобрела такую популярность, как ожидалось.

Что еще известно об iPhone SE 4:

Дизайн: ожидается, что дизайн iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, с плоскими гранями, OLED-экраном и вырезом для передней камеры.

Процессор: новый смартфон, по всей вероятности, получит мощный процессор, который обеспечит высокую производительность и плавную работу.

Камера: модуль камеры будет упрощен по сравнению с флагманскими моделями, но ожидается, что он обеспечит качественные снимки.

Другие характеристики: iPhone SE 4 также может получить поддержку быстрой зарядки, беспроводной зарядки и новых функций программного обеспечения.

Одним из наиболее интригующих вопросов остается цена. Учитывая ожидаемые улучшения, маловероятно, что Apple сохранит текущую цену на уровне 429 долларов. Увеличение стоимости может повлиять на позиционирование iPhone SE 4 на рынке бюджетных смартфонов.

Подытоживая, iPhone SE 4 обещает стать одним из самых интересных релизов Apple в следующем году. Совмещение доступной цены, мощного процессора и современного дизайна делает его привлекательным вариантом для многих пользователей. Однако окончательные характеристики и цена нового смартфона остаются загадкой и станут известны ближе к дате его официального анонса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Apple выпустит новый гаджет в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.