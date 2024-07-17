Какое авто самое популярное в мире: фаворит вас удивит

Рынок электромобилей быстро растет и захватывает новые ниши. Об этом свидетельствуют статистические данные о самых популярных в мире новых авто.

Видео дня

Как подсчитало аналитическое издание focus2move, на первой строчке по количеству новых регистраций оказался именно автомобиль с электрическим двигателем. Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали данные с начала года до мая, собранные со всего мира.

Лидером остается Tesla Model Y. Количество регистраций электромобиля выросло на 6,9%. Продажи с начала года по май составили 467 341 единицу.

Вторую строчку заняла Toyota Corolla. С начала года было зарегистрировано 452 929 новых продаж (+8,8%).

Наибольший прирост продемонстрировал бронзовый призер рейтинга – Toyota RAV4. Объем продаж модели составил 414115 единиц, что на 28,2% больше предыдущего показателя.

Четвертая ступенька, несмотря на падение, досталась Ford F-Series. Эксперты зафиксировали 342 205 сделок по покупке этой модели, и это уменьшение на 6,9%.

На пятом месте расположился Chevrolet Silverado с 319 853 продажами (+26,6%). Шестая Honda CR-V с 300 020 продажами (+20,0%). Седьмую строчку занял Hyundai Tucson – с 245 706 проданными единицами (-1 9%) он опустился на 1 позицию.

На восьмом месте Toyota Camry, количество новых регистраций которых составило 221 567 единиц (-9,9%). Это все равно позволило опередить Kia Sportage с 220 168 (8,3%) и Toyota Hilux с 211 780 продажами (-10,6%).

Ранее OBOZ.UA рассказывал о семерке самых дорогих в мире автомобилей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.