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Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
354
Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Каждый водитель хорошо помнит свой первый опыт за рулем. Если машина слишком мощная или дорогая, это вызывает дополнительное психологическое давление и волнение.

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Поэтому водителям-новичкам чаще рекомендуют подержанные машины – умеренно мощные, но очень послушные в дороге. Издание Autocar собрало десятку компактных автомобилей, которые станут хорошим другом тем, кто только приобретает свой первый стаж за рулем.

Mini Cooper

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Один из самых культовых автомобилей в мире имеет вид новогодней игрушки, а значит он всегда будет заряжать начинающего водителя оптимизмом. Но не это в нем главное. Mini Cooper имеет широкую линейку двигателей под разные потребности, которые при этом радуют надежностью. Но, покупая подержанное авто, прислушивайтесь к коробке передач – она является слабым местом модели.

Toyota Yaris T-Sport

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Еще одно авто нестандартного облика в этом списке. T Sport был построен на крепком фундаменте и после своего появления снискал славу одного из топовых авто в классе. Под капотом модель имеет 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, мощность которого не станет шоком для новичка. Но и не разочарует на дороге. Учтите, что у модели есть только механическая коробка.

Fiat Panda 100HP

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Следуя принципам построения горячих хэтчбеков Fiat пересадил 1,4-литровый двигатель с верхним распределительным валом от тогда еще нового Grande Punto в свой аккуратный городской автомобиль и выжал из него дополнительные 5 л. с., получив общую мощность 99 л. с. Потому это довольно резвый автомобиль, который порадует новичка своим характером. Но учитывайте состояние машины. Ремонт Panda – дело сложное и недешевое, поэтому важно сразу приобрести исправное авто.

Suzuki Swift Sport

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Эта модель является одним из наиболее типичных горячих хэтчбеков – как Peugeot 205 GTi или Ford Escort XR3i. Swift Sport имеет под своим капотом 1,6-литровый двигатель, выдающий 125 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунд и имеет максимальную скорость менее 200 км/ч. Достаточно сдержанные цифры, но помните, что этот автомобиль весит всего 1,1 тонны, что делает соотношение мощности к весу чрезвычайно привлекательным.

Форд Fiesta Zetec S

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Под довольно красивой оболочкой этой модели скрывается отлично управляемое шасси, которое долгое время оставалось эталоном в своем классе. Наиболее распространенным из доступных двигателей является 1,6-литровая бензиновая установка мощностью 120 л. с., которая разгоняет автомобиль до 100 км/ч чуть менее 10 секунд и оснащена быстрой пятиступенчатой коробкой передач. Но не покупайте автомобиль в не очень хорошем состоянии – ремонтировать его будет сложно и дорого.

Citroen C2 VTR

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

C2 VTR, безусловно, смотрится как горячий хэтчбек. И характеристики его тоже радуют. Ранние VTR оснащены 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 108 л. с. на передние колеса, разгоняясь до 100 км/ч за приличные 10,9 секунды. Возможно, это не самый шустрый автомобиль на дороге, однако достаточно надежный.

Renault Twingo GT

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Renaultsport Twingo часто называют одним из лучших горячих хэтчбеков для молодежи, но еще лучше обратить внимание на более мягкий GT. Это довольно быстрая машина с турбированным 1,2-литровым бензиновым двигателем, передающая 99 л. на передние колеса. Twingo GT – легкий автомобиль весом 980 кг, поэтому он разгоняется с удивительной живостью и хорошо управляется, несмотря на мягкую подвеску.

Citroen Saxo VTR

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Citroen Saxo VTR по-прежнему остается одной из лучших точек входа в мир высокопроизводительных автомобилей. Он оснащен более старой версией 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя, выдающего 90 л. Для веса машины в 900 кг этого вполне достаточно. При этом Saxo VTR очень послушен на поворотах, хотя к его системам безопасности еще в момент выхода были вопросы.

Citroen C1

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Этот француз не удивляет внешним видом, зато его называют удобной точкой входа в мир авто для новичков. Это не очень быстрое авто с объемом двигателя всего в 1 литр. Однако на дороге оно демонстрирует изрядную ловкость. И при этом послушное. Что очень важно для первых самостоятельных поездок за рулем.

Volkswagen Up

Какое авто выбрать водителю-новичку: рейтинг

Разработанный бывшим главным дизайнером Alfa Romeo Вальтером де Сильвой, Volkswagen Up – один из тех редких случаев, когда дешевый автомобиль становится объектом желания из-за разумного инженерного подхода. У него одна из самых длинных колесных баз в своем классе, а колеса выдвинуты прямо в дальние углы. Это означает, что автомобиль при своих габаритах весьма просторный. При этом он еще и хорошо оборудован. Его 1,0-литровый двигатель работает фантастически, невзирая на невысокую скорость.

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