Какой дизайн ногтей выбрать на Новый год: Анджелина Джоли показала модное комбо

Актриса и режиссер Анджелина Джоли – не та знаменитость, которая первой приходит в голову, когда мы говорим о ярком маникюре или макияже. Однако она всегда первая, когда речь идет о тихой элегантности.

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Свой сдержанный, однако оригинальный подход к бьюти-образам Джоли продемонстрировала недавно во время вручения наград Gotham Awards 2024. Как пишет издание The Zoe Report, звезда обратилась к своему мастеру Элли Герштейн, чтобы сделать модное комбо маникюра и педикюра, которое будет весьма уместным в эти новогодние праздники.

Ногти рук Джоли выбрала покрыть нюдовым оттенком. Звезда предпочла нежный персиковый, максимально гармонировавший с тоном ее кожи. Этой зимой этот практически незаметный маникюр находится на пике популярности. Он подходит к любому стилю одежды и сочетается с абсолютно всеми цветами. Не привлекает излишнего внимания и при этом создает ощущение ухоженности и роскоши.

Что касается педикюра, то здесь актриса предпочла более смелый темно-вишневый цвет. Голливудские знаменитости любят использовать его именно в зимние месяцы.

Что лучше всего в этой простой комбинации цветов ногтей? То, что ее довольно просто воспроизвести. Достаточно выбрать комплиментарные для вас оттенки лаков. А нюд и разные варианты вишневого всегда входят в перечень базовых цветов. К тому же, подобное комбо всегда хорошо работает.

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