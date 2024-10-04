Какой маникюр подойдет для осени: Селена Гомес показала два идеальных варианта

Когда речь идет о маникюре, то здесь сложно найти большую модницу, чем певица и актриса Селена Гомес. И звезда вместе со своим нейл-стилистом Томом Бачиком недавно показали не один, а целых два трендовых образа для этой осени.

Видео дня

Поделились вдохновением они на Instagram-странице Бачика. Речь идет о выборе оттенков на сезон. Этой осенью в тренде цвета, гармонирующие с естественными красками природы. Именно к ним и обратился дуэт.

Цвет яблочного сидра

Первым трендом, к которому обратились звезда и ее стилист, был тренд на цвет яблочного сидра. Это сложный и глубокий красный оттенок. Его оранжевый и терракотовый подтон с одной стороны делают основной цвет более приглушенным. От кричащести чистого красного не остается и следа. С другой – необычный оттенок притягивает взгляды и привлекает внимание.

Форму для ногтей при этом Гомес выбрала свою любимую – удлиненную трапециевидную. Кончики ногтей она сделала прямыми, без заострения. Это элегантная классика, которая никогда не выходит из моды.

Цвет спелого каштана

Другой оттенок, который испытала Селена Гомес с помощью Тома Бачика, – это цвет спелого каштана. В нем тоже есть красный подтон, но главным все же является насыщенный коричневый. Этот оттенок тоже можно отнести к базовым и универсальным. Но при этом он поражает сложностью и глубиной. Необычный цвет можно разглядеть на видео утреннего ухода за собой, которое сняла для своего нейл-стилиста Гомес.

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