Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Хейли Бибер, известная своей любовью к изысканному маникюру, снова покоряет поклонников. Этой осенью она представила свои любимые варианты: от нежного коричневого до глубоких оттенков красного.

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Известный мастер маникюра Зола Ганзоригт, постоянно сотрудничающая с Бибер, помогает ей создавать неповторимые образы, быстро становящиеся новыми трендами, пишет Marie Claire. Одним из таких трендов стал маникюр в цвете кленового сиропа, который Бибер показала в Instagram после рождения своего сына Джека Блюза Бибера.

Зола Ганзоригт рассказала, что оттенок этого маникюра было сложно повторить, поскольку он создавался путем смешивания пяти разных цветов. Эта техника напоминает предыдущие эксперименты мастера с эспрессо-маникюром, который стал популярным в мае.

В сентябре Бибер вернулась с новым стильным маникюром в темно-синем оттенке, который в соцсетях называют "ежевичными ногтями".

"Когда наступает осень, я всегда готова к переменам в маникюре", — признается Бибер. Она также отметила, что ныне ее выбор — светло-коричневый оттенок в стиле "глазированных" ногтей. В своем последнем видео на TikTok Хейли объяснила, что выбирает именно такие нейтральные цвета, потому что они придают образу утонченности и спокойствия.

Помимо коричневых оттенков Бибер планирует экспериментировать с более классическими осенними цветами. "Я обожаю играть с темными красными и коричневыми тонами", — делится она.

Одним из ее любимых выборов в это время года является цвет мерло и глубокий серый, который она считает стильным и свежим.

Выбор Бибер отлично вписывается в актуальные тренды, набирающие популярность в соцсетях.

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