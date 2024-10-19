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Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
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Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Хейли Бибер, известная своей любовью к изысканному маникюру, снова покоряет поклонников. Этой осенью она представила свои любимые варианты: от нежного коричневого до глубоких оттенков красного.

Видео дня

Известный мастер маникюра Зола Ганзоригт, постоянно сотрудничающая с Бибер, помогает ей создавать неповторимые образы, быстро становящиеся новыми трендами, пишет Marie Claire. Одним из таких трендов стал маникюр в цвете кленового сиропа, который Бибер показала в Instagram после рождения своего сына Джека Блюза Бибера.

Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Зола Ганзоригт рассказала, что оттенок этого маникюра было сложно повторить, поскольку он создавался путем смешивания пяти разных цветов. Эта техника напоминает предыдущие эксперименты мастера с эспрессо-маникюром, который стал популярным в мае.

В сентябре Бибер вернулась с новым стильным маникюром в темно-синем оттенке, который в соцсетях называют "ежевичными ногтями".

Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

"Когда наступает осень, я всегда готова к переменам в маникюре", — признается Бибер. Она также отметила, что ныне ее выбор — светло-коричневый оттенок в стиле "глазированных" ногтей. В своем последнем видео на TikTok Хейли объяснила, что выбирает именно такие нейтральные цвета, потому что они придают образу утонченности и спокойствия.

Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Помимо коричневых оттенков Бибер планирует экспериментировать с более классическими осенними цветами. "Я обожаю играть с темными красными и коричневыми тонами", — делится она.

Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Одним из ее любимых выборов в это время года является цвет мерло и глубокий серый, который она считает стильным и свежим.

Какой маникюр сделать осенью: модные идеи от Хейли Бибер

Выбор Бибер отлично вписывается в актуальные тренды, набирающие популярность в соцсетях.  

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