Какой праздник 27 сентября: все об этом дне

27 сентября православные верующие чтят память святых мучеников Калистрата и жены его. Именины празднуют Аристархи, Зинаиды, Игнатии, Марки и Марии.

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В мире 27 сентября отмечают День туризма, День защиты коал, День германского бутерброда, Европейскую ночь ученых. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 сентября

27 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти мученика Калистрата и жены его. Калистрат родился и жил в Карфагене, а дед его, по легенде, даже стал свидетелем страданий Иисуса Христа. Юноша рос в христианской вере, однако это были времена гонений последователей Христа. Однажды, проходя службу в армии, солдат услышал, как Калистрат читает христианскую молитву и донес об этом военачальнику. Калистрата заставили принести жертву идолам, но тот отказался. Калистрата пытали в темнице, но никакие пытки не могла заставить его отказаться от веры. Позже на месте страданий Калистрата и его супруги построили храм.

27 сентября в Украине и мире отмечают День туризма. Сентябрьские мероприятия в третьей декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.

Европейская ночь ученых – это мероприятие, организованное Еврокомиссией, которое проходит ежегодно в последнюю пятницу сентября. Во время мероприятия проходит презентация научных достижений. Целью является популяризация исследовательских и инновационных инициатив.

Также и в разных странах мира 14 сентября отмечают:

Европейский день борьбы с миеломой;

Европейский день школьного спорта;

День "Объятия вегетарианца";

День германского бутерброда;

Национальный день тушеной говядины в США;

Октоберфест в Саарбрюккене

Исторические события 27 сентября

1802 – российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, упраздненного Екатериной II.

1825 – в Великобритании началось движение по первой железной дороге – поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.

1885 – в Харькове открыт технологический институт.

1895 – шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, согласно которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты Нобелевской премии.

1939 – немцы захватили Варшаву.

1941 – в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации".

1977 – запущена в действие Чернобыльская АЭС.

1998 – основана компания Google.

Кто родился 27 сентября

1533 – Стефан Баторий, Король Речи Посполитой.

1871 – Грация Деледда, итальянская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1926 года.

1923 – Василий Боровой, украинский поэт, жертва сталинского террора.

1958 – Ирвин Уэлш, шотландский писатель и драматург.

1962 – Алла Татаренко, украинский славист, переводчик, историк литературы, литературный критик.

1976 – Франческо Тотти, итальянский футболист, вице-чемпион Европы.

1983 – Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины.

1984 – Аврил Лавинь, канадская певица.

В этот день умерли:

1917 – Эдгар Дега, французский художник-импрессионист.

1946 – Юрий Горлис-Горский, украинский военный и общественный деятель, писатель, старшина Армии УНР.

1983 – Михаил Стельмах, украинский писатель.

2009 – Дональд Фишер, американский предприниматель и филантроп, основатель сети магазинов одежды Gap.

2017 – Хью Гефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Плейбой".

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