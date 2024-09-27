Какой праздник 27 сентября: все об этом дне
27 сентября православные верующие чтят память святых мучеников Калистрата и жены его. Именины празднуют Аристархи, Зинаиды, Игнатии, Марки и Марии.
В мире 27 сентября отмечают День туризма, День защиты коал, День германского бутерброда, Европейскую ночь ученых. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 27 сентября
27 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти мученика Калистрата и жены его. Калистрат родился и жил в Карфагене, а дед его, по легенде, даже стал свидетелем страданий Иисуса Христа. Юноша рос в христианской вере, однако это были времена гонений последователей Христа. Однажды, проходя службу в армии, солдат услышал, как Калистрат читает христианскую молитву и донес об этом военачальнику. Калистрата заставили принести жертву идолам, но тот отказался. Калистрата пытали в темнице, но никакие пытки не могла заставить его отказаться от веры. Позже на месте страданий Калистрата и его супруги построили храм.
27 сентября в Украине и мире отмечают День туризма. Сентябрьские мероприятия в третьей декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.
Европейская ночь ученых – это мероприятие, организованное Еврокомиссией, которое проходит ежегодно в последнюю пятницу сентября. Во время мероприятия проходит презентация научных достижений. Целью является популяризация исследовательских и инновационных инициатив.
Также и в разных странах мира 14 сентября отмечают:
- Европейский день борьбы с миеломой;
- Европейский день школьного спорта;
- День "Объятия вегетарианца";
- День германского бутерброда;
- Национальный день тушеной говядины в США;
- Октоберфест в Саарбрюккене
Исторические события 27 сентября
- 1802 – российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, упраздненного Екатериной II.
- 1825 – в Великобритании началось движение по первой железной дороге – поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.
- 1885 – в Харькове открыт технологический институт.
- 1895 – шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, согласно которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты Нобелевской премии.
- 1939 – немцы захватили Варшаву.
- 1941 – в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации".
- 1977 – запущена в действие Чернобыльская АЭС.
- 1998 – основана компания Google.
Кто родился 27 сентября
- 1533 – Стефан Баторий, Король Речи Посполитой.
- 1871 – Грация Деледда, итальянская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1926 года.
- 1923 – Василий Боровой, украинский поэт, жертва сталинского террора.
- 1958 – Ирвин Уэлш, шотландский писатель и драматург.
- 1962 – Алла Татаренко, украинский славист, переводчик, историк литературы, литературный критик.
- 1976 – Франческо Тотти, итальянский футболист, вице-чемпион Европы.
- 1983 – Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины.
- 1984 – Аврил Лавинь, канадская певица.
В этот день умерли:
- 1917 – Эдгар Дега, французский художник-импрессионист.
- 1946 – Юрий Горлис-Горский, украинский военный и общественный деятель, писатель, старшина Армии УНР.
- 1983 – Михаил Стельмах, украинский писатель.
- 2009 – Дональд Фишер, американский предприниматель и филантроп, основатель сети магазинов одежды Gap.
- 2017 – Хью Гефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Плейбой".
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